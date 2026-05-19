Ativista iraniana tem alta e vai se recuperar em casa de um infarto

Após passar semanas hospitalizada devido a um ataque cardíaco, Narges Mohammadi teve alta. A ativista iraniana que recebeu com o Nobel da Paz em 2023, foi detida no Irã em dezembro. Ela, voltou para casa mas vai continuar acompanhamento médico permanente em regime de ambulatório.

Segundo a Fundação Narges, a ativista conseguiu uma suspensão condicional da pena de prisão sob fiança. No início do mês, no entanto, foi hospitalizada por problemas cardíacos.

O estado de saúde da ativista de 54 anos tem se agravado desde que foi presa, em dezembro de 2025. Depois de já ter sofrido um ataque cardíaco e outras complicações, ela foi transferida da prisão de Zanjan para um hospital, em Teerã.

"A recuperação dela exige supervisão médica rigorosa fora da prisão. Devolvê-la à prisão é uma sentença de morte", afirmou a filha de Mohammadi, Kiana Rahmani, citada pela fundação, em um comunicado nesta segunda-feira (18).

“Todas as acusações contra ela devem ser retiradas e ela jamais deve ser presa novamente”.

Segundo a nota da fundação, Mohammadi saiu da unidade de terapia intensiva (UTI) coronária do Hospital Pars, em Teerã. Nas próximas semanas, ela já tem idas regulares ao hospital previstas para monitorar seu estado de saúde, bem como sessões de fisioterapia diárias em domicílio.

Segundo os médicos, incluindo cardiologistas e neurologistas, é "absolutamente vital" que permaneça sob observação e cuidados terapêuticos especializados fora da prisão. Ela cumpria pena por diversas condenações como "propaganda contra o Estado" e "conspiração contra a segurança nacional".

A ativista recebeu alta no domingo (17). A equipe médica de Mohammadi, citada no mesmo comunicado, confirmou que o estado de saúde dela está "diretamente ligado à pressão psicológica severa e prolongada, ansiedade crônica e stress intenso".

“Após mais de dez anos de prisão, o seu corpo não tem mais capacidade física para suportar qualquer esforço adicional ou condições estressantes”, acrescentou a fundação.

Quando Mohammadi foi internada, o Comitê Nobel pediu a Teerã que a libertasse imediatamente.

"Narges Mohammadi foi inicialmente hospitalizada na UTI do Hospital Mousavi em Zanjan, de 1º a 10 de maio", explicou a fundação.

"Após 150 dias desde a brutal detenção em Mashhad (...) após uma suspensão temporária da sentença, ela foi transferida de ambulância para a UTI do Hospital Pars em Teerã, onde permaneceu de 10 a 17 de maio".

A laureada ativista pela defesa dos direitos humanos foi presa várias vezes ao longo da vida e foi homenageada com o prêmio Nobel da Paz quando já estava na prisão, após ser detida na cidade iraniana de Mashhad.

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