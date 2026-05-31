logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Brasil no Mundo discute impacto de decisão dos EUA sobre facções

Programa vai ao ar neste domingo (31) às 19h30 na TV Brasil
EBC
Publicado em 31/05/2026 - 14:48
Brasília
Natal - Policiais do Batalhão de Choque invadem a Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte (Andressa Anholete/AFP/Direitos Reservados )
© Andressa Anholete/AFP/Direitos Reservados

A TV Brasil exibe neste domingo (31), às 19h30, uma edição inédita do programa Brasil no Mundo, atração que analisa os principais acontecimentos internacionais e seus impactos no país. Neste episódio, Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem a professora de história comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Beatriz Bissio, para comentar a designação de facções criminosas como terroristas pelos Estados Unidos e as implicações dessa mudança para o Brasil e América Latina.

Além disso, o Brasil no Mundo desta semana analisa como a desconfiança na condução dos Estados Unidos vem estimulando uma reorganização de acordos econômicos entre os diferentes atores globais. A produção da TV Brasil também discute a situação da Ucrânia, com a recente intensificação dos ataques russos a Kiev.

A convidada do programa semanal é especialista com doutorado sobre a civilização árabe-islâmica clássica que resultou no livro O Mundo Falava Árabe. No currículo, Beatriz Bissio acumula também o período que trabalhou como correspondente internacional de vários veículos de comunicação latino-americanos e foi criadora da revista Cadernos do Terceiro Mundo.

Sobre a produção

O Brasil no Mundo se dedica a discutir, com profundidade e clareza, os grandes acontecimentos internacionais que moldam a política, a economia e a vida cotidiana. Conduzido por Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa combina análises de contexto, explicações acessíveis e entrevistas com especialistas que ajudam a iluminar os reflexos do cenário global no Brasil.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova York, entre outras funções.

O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros.

Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo. Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já recebeu personalidades como a então ministra do Meio Ambiente e Mudança do Cima Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 2025 (COP30); o geógrafo Elias Jabbour e a economista Juliana Furno.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Brasil no Mundo – Domingo (31), às 19h30, na TV Brasil
Brasil no Mundo – Segunda (1º), às 2h, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br
Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil
YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
X – https://x.com/TVBrasil
Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil
TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

Relacionadas
Brasília, 07/09/2023 Desfile de 7 De Setembro no Eixo Monumental em Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Decisão dos EUA sobre facções tenta limitar soberania do Brasil
Los Angeles - EUA, 09/06/2022 - Bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. Foto: Alan Santos/PR
Classificação de facções como terroristas prejudica economia do Brasil
Brasília (DF) 20/05/2026 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, do presidente do STF, Edson Fachin, e do presidente da Câmara, Hugo Motta, participa da cerimônia de 100 dias do Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Lula cobra respeito e rejeita interferência dos EUA
TV Brasil Brasil no mundo Terrorismo Estados Unidos EUA PCC Comando Vermelho Facções Criminosas Crime Organizado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Natal - Policiais do Batalhão de Choque invadem a Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte (Andressa Anholete/AFP/Direitos Reservados )
Internacional Brasil no Mundo discute impacto de decisão dos EUA sobre facções
dom, 31/05/2026 - 14:48
Policiais se protegem de sinalizador em meio a tumulto em Paris durante comemoração do título do Paris St Germain na Liga dos Campeões 31 de maio de 2026 REUTERS/Abdul Saboor
Esportes Uma pessoa morre e 200 ficam feridas em tumultos após título do PSG
dom, 31/05/2026 - 14:38
Brasília (DF), 02/02/2026 - O presidente do STF, Edson Fachin, durante a abertura do Ano Judiciário de 2026 do Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Fachin determina desintrusão da Terra Indígena Cachoeira Seca, no Pará
dom, 31/05/2026 - 14:21
Castelo Mourisco, sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos.
Saúde Rio: belga testa positivo para malária, mas Fiocruz não descarta ebola
dom, 31/05/2026 - 14:10
28/05/2026 - Rio de Janeiro - Projeto Cavalos Marinhos, no Rio, a partir de 1º de junho. Foto: Projeto Cavalos-Marinhos/Divulgação
Meio Ambiente Projeto abre espaço para público conhecer habitat dos cavalos marinhos
dom, 31/05/2026 - 14:02
Rio de Janeiro (RJ), 23/03/2026 - Tribunal do Juri começa a julgar Jairinho e Monique pela morte de Henry Borel, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Caso Henry Borel: julgamento de Jairinho e Monique entra no sétimo dia
dom, 31/05/2026 - 13:07
Ver mais seta para baixo