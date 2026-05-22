logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Brasil propõe pacto regional contra feminicídio no Mercosul

Iniciativa apresentada no Paraguai prevê cooperação entre países
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/05/2026 - 20:14
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 22/05/2026 - Em reunião com altas autoridades da mulher no Paraguai, Brasil defende criação de pacto contra o feminicídio no Mercosul. Foto: Luiza Saab/MMulheres
© Luiza Saab/MMulheres

O governo federal propôs nesta sexta-feira (22) a criação de um pacto regional contra o feminicídio no Mercosul, inspirado no modelo brasileiro de articulação entre os Três Poderes. A iniciativa foi apresentada pela ministra das Mulheres, Márcia Lopes, durante a 26ª Reunião de Ministras e Altas Autoridades da Mulher do Mercosul (RMAAM), em Assunção, capital do Paraguai.

Segundo a ministra, a proposta prevê cooperação entre os países do bloco para fortalecer políticas de prevenção da violência, proteção e ampliação do acesso à justiça.

“É um compromisso político entre todos os Estados-partes e associados do Mercosul para atuar de forma coordenada e cooperativa, respeitadas suas soberanias, competências e marcos jurídicos nacionais, para enfrentar o feminicídio como prioridade regional”, disse Márcia Lopes.

O Uruguai apoiou a proposta e garantiu que dará continuidade ao debate durante sua presidência do Mercosul. A Argentina, por sua vez, informou que ainda realizará consultas internas sobre o tema.

Além do pacto regional, o governo brasileiro apresentou medidas relacionadas à regulamentação das plataformas digitais e ao enfrentamento da violência contra mulheres nos ambientes virtuais.

“O Brasil sai na frente com os decretos anunciados pelo presidente Lula nesta semana, voltados às mulheres e a todos os mecanismos para uma regulamentação importante das plataformas digitais”, disse a ministra.

O país também apresentou ao governo paraguaio os resultados dos primeiros 100 dias do Pacto Brasil contra o Feminicídio. Segundo o Ministério das Mulheres, a iniciativa permitiu a prisão de 6,3 mil agressores, a redução do prazo de análise de medidas protetivas de 16 para até três dias e o monitoramento de mais de 6,5 mil mulheres por dispositivos eletrônicos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Cooperação

A ministra da Mulher do Paraguai, Alicia Pomata, defendeu a ampliação da cooperação regional para enfrentar desigualdades.

“A integração regional deve ser construída a partir de uma perspectiva que coloque as mulheres no centro, reconhecendo suas realidades e valorizando suas contribuições para o desenvolvimento de nossas nações”, disse Pomata.

A programação da reunião incluiu debates sobre acesso à justiça, violência digital, empoderamento econômico das mulheres e políticas de cuidado. Também foram discutidas ações do Plano de Trabalho 2025-2026 da RMAAM, com foco em temas como violência política de gênero, tráfico de mulheres e reconhecimento mútuo de medidas protetivas.

Criada em 2011, a RMAAM é a principal instância do Mercosul voltada à articulação de políticas de igualdade de gênero entre os países membros e associados do bloco.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2026 – Ato do Dia Internacional da Mulher ocupa a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, pedindo o fim das violências contra as mulheres. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Entenda as novas regras que aumentam a proteção das mulheres
WHO Regional Director for Africa, Mohamed Yakub Janabi, attends an interview with Reuters on the Ebola situation, at the World Organisation headquarters in Geneva, Switzerland, May 22, 2026. REUTERS/Cecile Mantovani
Ebola: chefe da OMS na África adverte sobre subestimar propagação
Brasília (DF) 12/06/2023 - O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação cerimônia de repatriação do fóssil Ubirajara jubatus para o Brasil. O fóssil viveu há 110 milhões de anos na região do Geoparque do Araripe, entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. Levada para a Alemanha por pesquisadores estrangeiros nos anos 1990, a relíquia estava no Museu Estadual de História Natural Karlsruhe. No retorno ao Brasil, o fóssil fará parte do acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, que pertence à URCA, na cidade de Santana do Cariri (CE). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Brasil quer recuperar dinossauros e patrimônios que estão em 14 países
Edição:
Aline Leal
Mercosul RMAAM Márcia Lopes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Justiça do Paraná reduz pena de homem que ateou fogo na companheira
sex, 22/05/2026 - 20:33
Brasília (DF), 22/05/2026 - Em reunião com altas autoridades da mulher no Paraguai, Brasil defende criação de pacto contra o feminicídio no Mercosul. Foto: Luiza Saab/MMulheres
Internacional Brasil propõe pacto regional contra feminicídio no Mercosul
sex, 22/05/2026 - 20:14
Rio de Janeiro (RJ), 22/05/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o convidado do programa Sem Censura, nos estudios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política "Vamos ver quem é quem", diz Lula sobre redução da jornada de trabalho
sex, 22/05/2026 - 19:40
Festival Akwaaba
Cultura Festival pan-africano Akwaaba reúne cultura e ciência política em SP
sex, 22/05/2026 - 19:35
Itália, 22/05/2026 - Ex-deputada Carla Zambelli ao lado do advogado Pieremilio Sammarco. Foto: pieremilio68/Instagram
Justiça Zambelli é libertada na Itália após tribunal negar extradição
sex, 22/05/2026 - 19:08
Rio de Janeiro (RJ), 22/05/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o convidado do programa Sem Censura, nos estudios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Lula diz que monitora preço dos combustíveis todos os dias
sex, 22/05/2026 - 19:06
Ver mais seta para baixo