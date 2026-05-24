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Internacional

Casa Branca: suspeito morre após troca de tiros com policiais

Informação é do Serviço Secreto norte-americano
Jana Winter - Reuters*
Publicado em 24/05/2026 - 12:41
Washington
Law enforcement agents stand behind yellow tape near the White House, after gunshots were heard nearby, in Washington, D.C., U.S., May 23, 2026. REUTERS/Kylie Cooper
© REUTERS/Kylie Cooper/ Proibido reprodução

Um homem armado que atirou em um posto de controle da Casa Branca foi baleado por policiais e morreu após ser levado ao hospital na noite de sábado (23), informou o Serviço Secreto dos Estados Unidos.

O homem se aproximou do posto de controle na Rua 17 com a Avenida Pensilvânia NW, próximo ao complexo da Casa Branca, tirou uma arma da bolsa e começou a atirar nos policiais, de acordo com comunicado do Serviço Secreto enviada à Reuters. Os policiais atiraram no suspeito, disse a agência.

Um pedestre foi atingido por tiros, segundo o comunicado, mas não ficou claro o grau de gravidade dos ferimentos. Outra declaração do Serviço Secreto, citada por diversos veículos de mídia, não deixa claro se a pessoa foi atingida quando o atirador começou a atirar ou durante a troca de tiros subsequente.

O suspeito do tiroteio foi identificado como uma pessoa com distúrbios emocionais, disse uma autoridade da polícia à Reuters, ao acrescentar que uma "ordem de afastamento" havia sido emitida para ele anteriormente.

Nenhum policial ficou ferido e o presidente Donald Trump estava na Casa Branca durante o incidente, disse o Serviço Secreto.

Colaborou Ryan Patrick Jones, de Toronto.

*É proibida a reprodução deste conteúdo e da foto.

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Ataque a tiros perto da Casa Branca deixa duas pessoas feridas
Edição:
Talita Cavalcante
EUA Casa Branca Trump
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