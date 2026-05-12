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Internacional

Chanceleres do Brics se reúnem em Nova Delhi nesta semana

Encontro anual será nos dias 14 e 15 deste mês
Sakshi Dayal - Repórter da Reuters*
Publicado em 12/05/2026 - 08:06
Nova Delhi
Brasília (DF), 11/10/2024 - Bandeiras de países-membros do BRICS. Foto: BRICS/Divulgação
© Brics/Divulgação
Reuters

A reunião anual dos ministros das Relações Exteriores do Brics será realizada em Nova Délhi nos dias 14 e 15 deste mês, informou o Ministério das Relações Exteriores da Índia nesta terça-feira (12).

O grupo, que originalmente incluía Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, expandiu-se ao longo dos anos com a inclusão de Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos, entre outros.

A Índia é a presidente do Brics para 2026.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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