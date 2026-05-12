Chanceleres do Brics se reúnem em Nova Delhi nesta semana

Encontro anual será nos dias 14 e 15 deste mês

A reunião anual dos ministros das Relações Exteriores do Brics será realizada em Nova Délhi nos dias 14 e 15 deste mês, informou o Ministério das Relações Exteriores da Índia nesta terça-feira (12).

O grupo, que originalmente incluía Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, expandiu-se ao longo dos anos com a inclusão de Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos, entre outros.

A Índia é a presidente do Brics para 2026.

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