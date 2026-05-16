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Internacional

China diz que acordos firmados em visita de Trump são "preliminares"

Presidente norte-americano se reuniu durante dois dias com Xi Jinping
 Eduardo Baptista - Repórter da Reuters*
Publicado em 16/05/2026 - 16:36
Pequim
O presidente dos EUA, Donald Trump, participa de eventos no Grande Salão do Povo e faz uma saudação com o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, em 14 de maio de 2026, em Pequim, China, durante uma viagem focada em comércio, segurança regional e fortalecimento dos laços bilaterais entre as duas maiores economias do mundo. Kenny Holston/Pool via REUTERS/File Photo
© Reuters/Kenny Holston/Arquivo/Proibida reprodução

O Ministério do Comércio da China descreveu neste sábado como "preliminares" os acordos tarifários, agrícolas e aeronáuticos firmados durante a visita do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, nesta semana.

Trump deixou Pequim nessa sexta-feira (15), depois de dois dias de conversas com o presidente Xi Jinping, que se caracterizaram pela pompa e pela retórica calorosa, mas com detalhes limitados sobre resultados concretos em termos de comércio e investimento.

Em declaração em seu site, o ministério informou que os dois lados concordaram em estabelecer um conselho de investimentos e um conselho de comércio para negociar reduções tarifárias recíprocas e específicas de produtos, bem como cortes mais amplos em produtos não especificados, incluindo os agrícolas.

Também com relação à agricultura, Pequim disse que os dois lados trabalhariam para resolver barreiras não tarifárias e questões de acesso ao mercado.

"O lado norte-americano promoverá ativamente a resolução das preocupações de longa data da China com relação à detenção automática de produtos lácteos e aquáticos, às exportações de bonsai em meios de cultivo para os EUA e ao reconhecimento da província de Shandong como área livre de gripe aviária", disse o ministério.

"O lado chinês também promoverá ativamente a resolução das preocupações dos EUA em relação ao registro de instalações de carne bovina e às exportações de carne de aves de alguns estados norte-americanos para a China", acrescentou.

O ministério não identificou as empresas, nem forneceu detalhes sobre volumes, valores ou cronogramas.

*(Edição de Mark Potter)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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