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Internacional

China envia astronauta para missão espacial de um ano

País trabalha para alcançar pouso tripulado na Lua até 2030
Laurie Chen - Reuters*
Publicado em 25/05/2026 - 08:19
Jiuquan (China)
A Long March 2F rocket carrying the Shenzhou-23 spacecraft with astronauts Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan, and Lai Ka-ying, who is the first astronaut from Hong Kong, blasts off to China's Tiangong space station from the launchpad at the Jiuquan Satellite Launch Center, near Jiuquan, Gansu province, China, May 24, 2026. REUTERS/Maxim Shemetov
© MAXIM SHEMETOV

A China enviou três astronautas à sua estação espacial neste domingo, um dos quais ficará por um ano, um recorde para o país, possibilitando o estudo da fisiologia humana de longa duração no espaço conforme Pequim trabalha em direção à sua ambição de um pouso tripulado na Lua até 2030.

A nave Shenzhou-23 foi lançada às 23h08 (12h08 horário de Brasília) usando o foguete transportador Long March-2F Y23 do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no Noroeste da China, com três astronautas chineses a bordo.

O especialista em carga útil Li Jiaying, um ex-inspetor de polícia de Hong Kong, é o primeiro astronauta da cidade a participar de uma missão espacial chinesa. Os outros membros da tripulação são o comandante Zhu Yangzhu e o piloto Zhang Yuanzhi, ambos da divisão de astronautas do Exército de Libertação Popular.

Um dos três deve permanecer na estação espacial Tiangong por um ano, uma das mais longas missões espaciais já realizadas, mas abaixo do recorde de 14 meses e meio estabelecido por um cosmonauta russo em 1995.

Esse astronauta será decidido posteriormente, dependendo do progresso da missão, informou a Agência Espacial Tripulada da China no sábado.

A China já enviou astronautas para sua estação espacial quase uma dúzia de vezes, mas esse lançamento ocorre em meio a uma corrida acelerada para a Lua com os Estados Unidos, que alertaram sobre o que alegam ser os planos de Pequim de colonizar e explorar o território e os recursos lunares.

Pequim rejeitou veementemente essas alegações.

A Nasa está tentando realizar um pouso tripulado na Lua em 2028, dois anos antes da China. O objetivo dos EUA é estabelecer uma presença lunar de longo prazo como um trampolim para a eventual exploração humana de Marte.

*É proibida a reprodução deste conteúdo e da foto.

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