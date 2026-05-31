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Internacional

Sem artistas, Trump cogita comício em evento da independência dos EUA

Bandas e cantores cancelaram participação nas comemorações
Agência Brasil
Publicado em 31/05/2026 - 16:47
Brasília
U.S. President Donald Trump looks on during a press conference following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, from Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
© REUTERS/Jonathan Ernst /Proibida reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que pretende realizar um comício no lugar dos artistas que cancelaram participação no evento de comemoração aos 250 anos da independência dos Estados Unidos.

O evento será realizado na próxima quarta-feira (3), em Washington, mas enfrenta resistências pelo viés político que deve marcar a celebração.

Até o momento, a cantora Martina McBride, o rapper Young MC, os cantores Bret Michaels e Morris Day e a banda The Commodores cancelaram participação no evento.

Em publicação nas redes sociais nesse sábado (30), Trump disse que pediu a assessores que analisem a viabilidade de realizar o comício.

"Solicitei aos meus assessores que avaliem a realização do comício 'A América Está de Volta'. Somente patriotas estão convidados. Será uma linda celebração da América", afirmou.

Trump também minimizou os cancelamentos e disse que conseguirá atrair um público maior do que os artistas.

“Estou pensando em levar a atração número um do mundo. O homem que obtém audiências maiores do que Elvis durante seu auge, sem uma guitarra. O homem que ama nosso país como ninguém e que dizem ser o maior presidente da história", completou.

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Edição:
Juliana Andrade
Donald Trump Estados Unidos EUA independência dos Estados Unidos
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