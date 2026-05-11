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Internacional

Duas pessoas retiradas de navio testam positivo para o hantavírus

Espanha retira e repatria hoje os últimos passageiros
Corina Pons e Leonardo Benassatto - Repórteres da Reuters
Publicado em 11/05/2026 - 08:21
Santa Cruz de Tenerife (Espanha)
Brasília - DF - 09/05/2026. Tubo de ensaio rotulado como
© Reuters/Dado Ruvic/ Proibida reprodução.

Duas pessoas testaram positivo para o hantavírus depois de terem sido retiradas do navio de cruzeiro MV Hondius, atingido por um surto, disseram autoridades de saúde. Nesta segunda-feira (11), a Espanha retira e repatria os últimos passageiros do navio.

Um passageiro francês que foi retirado do MV Hondius testou positivo para o vírus e sua condição estava piorando, disse hoje a ministra da Saúde da França, Stephanie Rist.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos informou, nesse domingo (10), que um dos 17 norte-americanos que estão sendo repatriados apresentou resultado levemente positivo para a cepa Andes do vírus, enquanto o segundo apresentou sintomas leves.

Os últimos 24 passageiros a bordo do MV Hondius devem ser retirados na tarde de hoje do navio de cruzeiro, agora ancorado perto da ilha espanhola de Tenerife, no Atlântico, de acordo com as autoridades espanholas que coordenam a atividade.

A ação encerrará uma operação complexa que, até o momento, resultou na retirada e repatriação de 94 pessoas para seus países, 41 dias após a partida do MV Hondius do sul da Argentina e nove dias após o primeiro resultado positivo de teste para a infecção viral respiratória.

Três pessoas morreram desde o início do surto -- um casal holandês e um cidadão alemão.

O luxuoso navio de cruzeiro partiu da costa de Cabo Verde para as Ilhas Canárias, na Espanha, em 6 de maio, depois que Madri concordou -- a pedido da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da União Europeia -- em administrar a retirada dos passageiros.

A OMS recomendou uma quarentena de 42 dias para todos os passageiros do barco a partir de 10 de maio, disse a diretora de gerenciamento de epidemias e pandemias, Maria Van Kerkhove, em entrevista.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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