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Internacional

Ebola: chefe da OMS na África adverte sobre subestimar propagação

Por enquanto, surtos estão restritos a Uganda e à RDC
Emma Farge – repórter da Reuters
Publicado em 22/05/2026 - 13:32
Genebra
WHO Regional Director for Africa, Mohamed Yakub Janabi, attends an interview with Reuters on the Ebola situation, at the World Organisation headquarters in Geneva, Switzerland, May 22, 2026. REUTERS/Cecile Mantovani
© Reuters/Cecile Mantovani/Proibida reprodução
Reuters

Seria um erro subestimar o risco representado pelo surto de Ebola, disse o diretor regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a África nesta sexta-feira (22), alertando que apenas um caso poderia espalhar o vírus para além da República Democrática do Congo (RDC) e de Uganda.

O surto resultou em 160 mortes suspeitas de 670 casos suspeitos, e 61 dos casos foram confirmados, de acordo com dados do Ministério da Saúde da RDC publicados na quinta-feira (21). Dois casos também foram confirmados na vizinha Uganda.

"Seria um grande erro subestimá-lo, especialmente com um vírus com essa cepa, Bundibugyo, (para a qual) não temos a vacina", disse Mohamed Yakub Janabi em uma entrevista na sede da OMS, em Genebra.

"Portanto, eu realmente encorajaria a todos, vamos ajudar uns aos outros, podemos controlar isso", declarou.

Ele acrescentou que o surto de Ebola no Congo teve relativamente pouca atenção global em comparação com o surto de hantavírus deste mês, que afetou passageiros de navio de cruzeiro de 23 países, incluindo grandes potências.

"Basta um caso de contato para colocar todos nós em risco, portanto, meu desejo e minha oração é para que consigamos dar (ao Ebola) a atenção que ele merece", disse ele.

O Ebola é um vírus frequentemente fatal que causa febre, dores no corpo, vômitos e diarreia. Ele se espalha por meio do contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas, materiais contaminados ou pessoas que morreram da doença.

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