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Internacional

Ebola: surto em Uganda e Congo é emergência de interesse internacional

OMS acompanha situação após 80 mortes suspeitas
Por Disha Mishra e Akanksha Khushi
Publicado em 17/05/2026 - 15:43
Bagalore (Índia) e Joanesburgo (África do Sul)
Um homem é carregado de uma ambulância ao chegar ao Hospital Geral de Referência de Bunia após a confirmação de um surto de Ebola envolvendo a cepa Bundibugyo em Bunia, província de Ituri, República Democrática do Congo, em 16 de maio de 2026. Foto tirada com um telefone celular. REUTERS/Victoire Mukenge
© Reuters/Victoire Mukenge/Arquivo/Proibida reprodução
Reuters

Um surto de Ebola na República Democrática do Congo e em Uganda foi declarado uma emergência de saúde pública de interesse internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS), após 80 mortes suspeitas.

A OMS disse que o surto, causado pelo vírus Bundibugyo, não atende aos critérios de uma emergência pandêmica, mas que os países que compartilham fronteiras terrestres com a República Democrática do Congo correm alto risco de propagação.

Neste domingo, a agência de saúde da ONU disse em um comunicado que 80 mortes suspeitas, oito casos confirmados em laboratório e 246 casos suspeitos haviam sido relatados até sábado na província de Ituri, no Congo, em pelo menos três zonas de saúde, incluindo Bunia, Rwampara e Mongbwalu.

Um caso foi confirmado na cidade congolesa de Goma, no leste do país, segundo um comunicado dos rebeldes do M23.

O 17º surto no país, onde o Ebola foi identificado pela primeira vez em 1976, pode, de fato, ser muito maior, dada a alta taxa de positividade das amostras iniciais e o número crescente de casos suspeitos que estão sendo relatados, disse a OMS.

O surto é "extraordinário", pois não há nenhuma terapêutica ou vacina específica aprovada para o vírus Bundibugyo, ao contrário do que ocorre com as cepas do Ebola-Zaire, disse a OMS. Todos os surtos anteriores do país, com exceção de um, foram causados pela cepa do Zaire.

O surto entre Congo e Uganda representa um risco para a saúde pública de outros países, com alguns casos de propagação internacional já documentados, disse a agência, aconselhando os países a ativarem seus mecanismos nacionais de gestão de desastres e emergências e a realizarem triagem transfronteiriça e triagem nas principais estradas internas.

(Reportagem de Disha Mishra e Akanksha Khushi em Bengaluru, reportagem adicional de Kopano Gumbi em Johanesburgo)

* É proibida a reprodução deste conteúdo

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