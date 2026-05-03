Enchentes e deslizamentos de terra deixam 18 mortos no Quênia

O número de mortos em decorrência de inundações e deslizamentos de terra após fortes chuvas no Quênia chegou a 18, informou o serviço nacional de polícia neste domingo (3).

Deslizamentos de terra foram registrados nos condados de Tharaka Nithi, Elgeyo-Marakwe e Kiambu, na região central e no leste do Quênia, após fortes chuvas, informou a polícia queniana em comunicado.

"O Serviço Nacional de Polícia confirmou a perda de 18 vidas como resultado desses incidentes, ressaltando o grave perigo representado pelas condições climáticas atuais", disse a polícia.

O país da África Oriental está sofrendo com fortes chuvas, que também danificaram sua infraestrutura e desalojaram famílias, à medida que a estação chuvosa de março a maio atinge seu pico.

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