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Internacional

Equipes de resgate retiram quatro pessoas de caverna inundada no Laos

Buscas por dois desaparecidos continuam
Panu Wongcha-um e Panarat Thepgumpanat - Repórteres da Reuters
Publicado em 31/05/2026 - 10:32
Bangcoc
Xaisomboun - 31/05/2026 - Mergulhadores de resgate compartilham diretrizes de uso do equipamento com as pessoas presas em uma caverna durante sua missão de resgate na província de Xaisomboun, no Laos 30 de maio de 2026 Norrased Palasing/via REUTERS/Proibida reprodução
© Norrased Palasing/ REUTERS/Proibida reprodução
Reuters

As equipes de resgate retiraram quatro pessoas de uma caverna inundada no Laos neste sábado (30), disseram socorristas voluntários tailandeses, horas depois que outro homem foi retirado na sexta-feira (29).

As cinco pessoas estão entre os sete cidadãos do Laos que entraram na caverna na província de Xaisomboun para procurar ouro, mas ficaram presos por mais de uma semana quando a água que subia bloqueou sua saída. Outros dois continuam desaparecidos.

Kengkard Bongkawong, um mergulhador tailandês envolvido na missão, disse em uma publicação no Facebook neste sábado que todas as quatro pessoas presas haviam saído da caverna.

Imagens de vídeo dos voluntários mostraram os socorristas trazendo quatro homens do Laos para fora da caverna com lanternas amarradas à cabeça e roupas enlameadas.

Eles tinham expressões alegres em seus rostos, e alguns estavam chorando de alívio.

As cinco pessoas resgatadas foram encontradas pelas equipes de resgate na quarta-feira (27), mas permaneceram presas. As autoridades de resgate disseram que continuarão as buscas pelas duas pessoas desaparecidas.

Uma equipe de voluntários da vizinha Tailândia juntou-se aos esforços de resgate no último domingo (23) e outros reforços, incluindo mergulhadores da Finlândia, França, Indonésia, Malásia, Japão e Austrália, também se juntaram à operação de resgate, segundo o grupo de voluntários.

A equipe internacional de resgate incluiu alguns membros que estiveram envolvidos no resgate de 17 dias na caverna inundada da montanha de Tham Luang, no norte da Tailândia, em 2018.

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Laos resgate caverna
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