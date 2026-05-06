logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

EUA e Irã estão perto de fechar memorando para pôr fim à guerra

Informação foi divulgada por fonte paquistanesa
Agência Brasil
Publicado em 06/05/2026 - 09:01
Washington
Navios e barcos no Estreito de Ormuz, na costa de Musandam, Omã 20 de abril de 2026 REUTERS/Foto de arquivo
© Reuters/Arquivo/Proibida reprodução
Reuters

Estados Unidos e Irã estão perto de um acordo sobre um memorando para encerrar a guerra no Golfo, disse uma fonte do Paquistão, mediador das negociações, familiarizada com as mesmas.

A fonte paquistanesa afirmou que uma reportagem anterior do veículo de mídia norte-americano Axios sobre o memorando proposto é precisa. A reportagem do Axios citou duas autoridades norte-americanas e outras duas fontes familiarizadas com as discussões.

"Vamos fechar isso muito em breve. Estamos chegando perto", declarou a fonte paquistanesa.

O site Axios noticiou na quarta-feira (6) que a Casa Branca acredita estar perto de um memorando de uma página para encerrar a guerra com o Irã, depois que o presidente norte-americano Donald Trump suspendeu uma missão naval de três dias para reabrir o Estreito de Ormuz.

Segundo a reportagem do Axios, os EUA esperam respostas iranianas sobre vários pontos-chave nas próximas 48 horas. O Departamento de Estado norte-americano e a Casa Branca não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entre outras disposições, segundo o Axios, o acordo envolveria o compromisso do Irã com uma moratória no enriquecimento nuclear, a concordância dos EUA em suspender as sanções e liberar bilhões de dólares em fundos iranianos congelados, e ambas as partes suspenderiam as restrições ao trânsito pelo Estreito de Ormuz.

De acordo com a agência de notícias iraniana Isna, o país está analisando uma proposta dos EUA para acabar com a guerra e transmitirá suas opiniões ao mediador, Paquistão. A informação é de um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano.

Memorando de entendimento de 14 pontos

O memorando de entendimento de uma página, com 14 pontos, estava sendo negociado entre os enviados dos EUA, Steve Witkoff e Jared Kushner, e vários representantes iranianos, tanto diretamente quanto por meio de mediadores, informou o Axios.

Em sua forma atual, o memorando declararia o fim da guerra na região e o início de um período de 30 dias de negociações sobre um acordo detalhado para abrir o estreito, limitar o programa nuclear iraniano e suspender as sanções dos EUA, acrescentou o Axios.

As restrições do Irã à navegação pelo estreito e o bloqueio naval dos EUA ao Irã seriam gradualmente suspensos durante esse período de 30 dias, informou o Axios, citando uma autoridade norte-americana que acrescentou que, se as negociações fracassarem, as forças dos EUA poderão restabelecer o bloqueio ou retomar as ações militares.

Segundo declarou a Marinha da Guarda Revolucionária também nesta quarta, o trânsito seguro pelo Estreito de Ormuz será garantido a partir do fim das ameaças dos EUA e com a implantação de novos procedimentos.

Anteriormente, Trump anunciou uma pausa no "Projeto Liberdade", uma missão anunciada no domingo para guiar navios através do estreito bloqueado. A missão não conseguiu retomar significativamente o tráfego marítimo, ao mesmo tempo que provocou uma nova onda de ataques iranianos contra navios no estreito e contra alvos em países vizinhos.

No incidente mais recente, uma empresa de navegação francesa relatou na quarta-feira que um de seus navios porta-contêineres foi atingido no estreito no dia anterior e que a tripulação ferida foi retirada.

Ao anunciar a pausa na missão, Trump citou "grande progresso" nas negociações com o Irã, sem dar mais detalhes.

"Concordamos mutuamente que, embora o bloqueio permaneça em pleno vigor, o Projeto Liberdade (Movimentação de Navios pelo Estreito de Ormuz) será pausado por um curto período para verificar se o acordo pode ser finalizado e assinado", escreveu Trump nas redes sociais.

Relacionadas
Dólar
Dólar volta a R$ 5, e bolsa cai com tensão no Oriente Médio
Ilustração mostra o mapa do Estreito de Ormuz 15 de abril de 2026 REUTERS/Dado Ruvic/
Segundo navio é atacado no Estreito de Ormuz em menos de 24 horas
Navios e barcos no Estreito de Ormuz, na costa de Musandam, Omã 20 de abril de 2026 REUTERS/Foto de arquivo
Teerã apresenta nova proposta para reabrir Estreito de Ormuz
Conflito no Oriente Médio EUA Irã Estreito de Ormuz
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 06/05/2026 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Governo prepara Desenrola para trabalhadores informais e adimplentes
qua, 06/05/2026 - 11:09
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça Lei cria varas federais para interiorização da Justiça em AM e MS
qua, 06/05/2026 - 09:22
An archive image of the cruise ship Hondius, in Vlissingen, Netherlands May 17, 2025. The MV Hondius, a Netherlands-based cruise ship, was hit by a suspected outbreak of hantavirus, authorities and media reports said on May 3, 2026. IMAGE OBTAINED BY REUTERS/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY VERIFICATION: - Reuters confirmed the location from the shipyard, signage and fuel depot which matched file and satellite images. - Coordinates of the shipyard: 51.461283930722175, 3.6998162498897433. - The date when the pictures were taken was verified by original file metadata.
Internacional Navio de cruzeiro atingido por hantavírus retira passageiros doentes
qua, 06/05/2026 - 09:11
Navios e barcos no Estreito de Ormuz, na costa de Musandam, Omã 20 de abril de 2026 REUTERS/Foto de arquivo
Internacional EUA e Irã estão perto de fechar memorando para pôr fim à guerra
qua, 06/05/2026 - 09:01
Rio de Janeiro, 21/07/2023, Prédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Palácio Ernesto Rodrigues. Foto: Câmara Municipal RJ/Flickr
Política Rio: projeto cria limite de 5% para cargos comissionados na prefeitura
qua, 06/05/2026 - 08:28
São Paulo (SP), 13/06/2025. O ativista Thiago Ávila durante a sua chegada no aeroporto de Guarulhos, após ser preso e deportado pelo exército israelense ao tentar desembarcar em Gaza. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Morre mãe do ativista brasileiro Thiago Ávila, preso em Israel
qua, 06/05/2026 - 08:11
Ver mais seta para baixo