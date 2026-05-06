EUA e Irã estão perto de fechar memorando para pôr fim à guerra

Estados Unidos e Irã estão perto de um acordo sobre um memorando para encerrar a guerra no Golfo, disse uma fonte do Paquistão, mediador das negociações, familiarizada com as mesmas.

A fonte paquistanesa afirmou que uma reportagem anterior do veículo de mídia norte-americano Axios sobre o memorando proposto é precisa. A reportagem do Axios citou duas autoridades norte-americanas e outras duas fontes familiarizadas com as discussões.

"Vamos fechar isso muito em breve. Estamos chegando perto", declarou a fonte paquistanesa.

O site Axios noticiou na quarta-feira (6) que a Casa Branca acredita estar perto de um memorando de uma página para encerrar a guerra com o Irã, depois que o presidente norte-americano Donald Trump suspendeu uma missão naval de três dias para reabrir o Estreito de Ormuz.

Segundo a reportagem do Axios, os EUA esperam respostas iranianas sobre vários pontos-chave nas próximas 48 horas. O Departamento de Estado norte-americano e a Casa Branca não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

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Entre outras disposições, segundo o Axios, o acordo envolveria o compromisso do Irã com uma moratória no enriquecimento nuclear, a concordância dos EUA em suspender as sanções e liberar bilhões de dólares em fundos iranianos congelados, e ambas as partes suspenderiam as restrições ao trânsito pelo Estreito de Ormuz.

De acordo com a agência de notícias iraniana Isna, o país está analisando uma proposta dos EUA para acabar com a guerra e transmitirá suas opiniões ao mediador, Paquistão. A informação é de um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano.

Memorando de entendimento de 14 pontos

O memorando de entendimento de uma página, com 14 pontos, estava sendo negociado entre os enviados dos EUA, Steve Witkoff e Jared Kushner, e vários representantes iranianos, tanto diretamente quanto por meio de mediadores, informou o Axios.

Em sua forma atual, o memorando declararia o fim da guerra na região e o início de um período de 30 dias de negociações sobre um acordo detalhado para abrir o estreito, limitar o programa nuclear iraniano e suspender as sanções dos EUA, acrescentou o Axios.

As restrições do Irã à navegação pelo estreito e o bloqueio naval dos EUA ao Irã seriam gradualmente suspensos durante esse período de 30 dias, informou o Axios, citando uma autoridade norte-americana que acrescentou que, se as negociações fracassarem, as forças dos EUA poderão restabelecer o bloqueio ou retomar as ações militares.

Segundo declarou a Marinha da Guarda Revolucionária também nesta quarta, o trânsito seguro pelo Estreito de Ormuz será garantido a partir do fim das ameaças dos EUA e com a implantação de novos procedimentos.

Anteriormente, Trump anunciou uma pausa no "Projeto Liberdade", uma missão anunciada no domingo para guiar navios através do estreito bloqueado. A missão não conseguiu retomar significativamente o tráfego marítimo, ao mesmo tempo que provocou uma nova onda de ataques iranianos contra navios no estreito e contra alvos em países vizinhos.

No incidente mais recente, uma empresa de navegação francesa relatou na quarta-feira que um de seus navios porta-contêineres foi atingido no estreito no dia anterior e que a tripulação ferida foi retirada.

Ao anunciar a pausa na missão, Trump citou "grande progresso" nas negociações com o Irã, sem dar mais detalhes.