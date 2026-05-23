EUA e Irã relatam progresso em negociações para acabar com guerra

O Irã, os Estados Unidos e o mediador Paquistão disseram neste sábado que houve progresso nas negociações para pôr fim a quase três meses de guerra.

O Irã disse que está concentrado em finalizar um memorando de entendimento depois que suas principais autoridades se encontraram com Asim Munir, chefe do Exército do Paquistão.

O Exército paquistanês disse que as negociações resultaram em um progresso "encorajador" em direção a um entendimento final. Duas fontes paquistanesas envolvidas nas negociações disseram que o acordo que está sendo negociado é "bastante abrangente para encerrar a guerra".

Fontes disseram à Reuters que a estrutura proposta se desdobraria em três etapas: o fim formal da guerra, a resolução da crise no Estreito de Ormuz e o lançamento de uma janela de 30 dias para negociações sobre um acordo mais amplo, que pode ser prorrogado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que discutirá a mais recente versão de acordo do Irã com assessores e pode tomar uma decisão no domingo sobre se retomará os ataques ao Irã, informou o Axios, citando uma entrevista com Trump.

"Ou chegamos a um bom acordo ou vou explodi-los em mil infernos", disse o presidente, segundo o Axios.

Uma das fontes paquistanesas disse que não há garantia de que os EUA aceitará o memorando. Se os EUA e o Irã concordarem, o memorando de entendimento levará a novas negociações após o fim do feriado de Eid na sexta-feira.

Trump falará com líderes do Oriente Médio

Trump, cujos índices de aprovação foram afetados pelo impacto da guerra sobre os preços da energia para os consumidores dos EUA, disse na sexta-feira que não iria ao casamento de seu filho neste fim de semana, citando o Irã entre as razões pelas quais ele planejava ficar em Washington.

Uma autoridade árabe disse à Reuters que Trump teria uma ligação telefônica neste sábado com líderes da Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Egito, Turquia e Paquistão.

O esforço de mediação do Paquistão visa reduzir as diferenças entre o Irã e os EUA após semanas de guerra que deixaram o Estreito de Ormuz fechado para a maioria dos navios, apesar de um cessar-fogo nervoso, abalando os mercados globais de energia.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, repetiu as exigências de Trump: "O Irã nunca poderá ter uma arma nuclear. O estreito precisa ser aberto sem pedágios. Eles precisam entregar seu urânio enriquecido."

Rubio, que está visitando a Índia, disse que houve algum progresso e que o trabalho continua.

"Mesmo enquanto falo com vocês agora, há algum trabalho sendo feito. Há uma chance de que, seja ainda hoje, amanhã, em alguns dias, possamos ter algo a dizer", disse Rubio a repórteres em Nova Délhi.

O Irã nega que esteja buscando armas nucleares e diz que tem o direito de enriquecer urânio para fins civis. O país exigiu a supervisão do estreito, o fim do bloqueio dos EUA em seus portos e a suspensão das sanções sobre as vendas de petróleo iraniano.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, disse: "A tendência desta semana tem sido a redução das disputas, mas ainda há questões que precisam ser discutidas por meio de mediadores. Teremos que esperar e ver como a situação terminará nos próximos três ou quatro dias."

O chefe do Exército paquistanês, Munir, deixou Teerã no sábado depois de conversar com o principal negociador do Irã, Mohammad Baqer Qalibaf, e com o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi.

Baghaei disse que a questão do bloqueio dos EUA à navegação do Irã é importante, mas que sua prioridade é acabar com a ameaça de novos ataques dos EUA e com o conflito em curso no Líbano, onde os militantes do Hezbollah, aliados do Irã, estão lutando contra as tropas israelenses que se deslocaram para o sul.

Qalibaf disse que o Irã buscará seus "direitos legítimos", tanto no campo de batalha quanto por meio da diplomacia, mas acrescentou que não poderia confiar em "um lado que não tem honestidade alguma", uma alegação que o Irã já fez várias vezes antes.

Ele disse que as forças armadas do Irã reconstruíram suas capacidades durante o cessar-fogo e que, se os EUA "insensatamente reiniciarem a guerra", as consequências serão "mais fortes e amargas" do que no início do conflito.

(Reportagem adicional de Doina Chiacu, Hatem Mater, Andrew Mills e Asif Shahzad)

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