logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

EUA oferecem US$ 100 mi a Cuba; Havana acusa Washington de crueldade

Trump deve anunciar acusações criminais contra Raúl Castro
Doina Chiacu e Katharine Jackson - repórteres da Reuters*
Publicado em 20/05/2026 - 11:02
 - Atualizado em 20/05/2026 - 12:05
Washington
Pessoas se reúnem para pegar água em caminhão-pipa em Havana 19/03/2026 REUTERS/Norlys Perez
© Reuters/Norlys Perez/Proibida reprodução
Reuters

O secretário de Estado dos Estados Unidos (EUA), Marco Rubio, ofereceu-se para criar novo relacionamento entre EUA e Cuba, nesta quarta-feira (20), em mensagem de vídeo ao povo cubano. Ele propôs US$ 100 milhões em ajuda e culpou os líderes cubanos pela escassez de eletricidade, alimentos e combustível.

"Nós, nos EUA, estamos nos oferecendo para ajudá-los não apenas a aliviar a crise atual, mas também a construir um futuro melhor", disse Rubio em mensagem do Departamento de Estado no Dia da Independência de Cuba.

O governo Trump deve anunciar acusações criminais contra o ex-presidente cubano Raúl Castro nesta quarta-feira, em uma ação que marcaria um aumento na campanha de pressão de Washington contra o governo comunista da ilha caribenha.

As acusações contra Castro, de 94 anos, devem ser baseadas em um incidente de 1996 no qual jatos cubanos derrubaram aviões operados por um grupo de exilados cubanos, disse uma autoridade do Departamento de Justiça dos EUA à Reuters na semana passada, sob condição de anonimato.

Em discurso em vídeo, proferido em espanhol, Rubio atribuiu os problemas atuais do país à ganância e à corrupção de seus líderes.

"A verdadeira razão pela qual vocês não têm eletricidade, combustível ou alimentos é porque aqueles que controlam seu país saquearam bilhões de dólares, mas nada foi usado para ajudar o povo", declarou.

Rubio disse que os Estados Unidos estão oferecendo US$ 100 milhões em alimentos e remédios ao povo cubano, mas que devem ser distribuídos pela Igreja Católica ou por outros grupos de caridade confiáveis.

Em resposta na manhã desta quarta-feira, a Embaixada de Cuba nos EUA afirmou que Rubio mentiu e que os Estados Unidos estavam submetendo a nação insular à crueldade.

"A razão pela qual o secretário de Estado mente tão repetidamente e sem escrúpulos, ao se referir a Cuba e tentar justificar a agressão à qual ele submete o povo cubano, não é ignorância ou incompetência", disse a embaixada em mensagem no X. "Ele sabe muito bem que não há desculpa para uma agressão tão cruel e implacável."

Os EUA impuseram  um bloqueio à ilha, ameaçando com sanções os países que a abastecem com combustível, provocando quedas de energia e causando danos à sua já frágil economia.

O presidente Donald Trump tem buscado uma mudança de regime em Cuba, onde os comunistas estão no comando desde que o irmão de Raúl Castro, Fidel Castro, já falecido, liderou uma revolução em 1959.
 

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Fachada da Embaixada dos EUA em Havana, Cuba
EUA aumentam pressão contra Cuba com novas sanções econômicas
Brasília (DF) 14/05/2026 - A médica pediatra Aleida Guevara, filha de Che Guevara, durante entrevista exclusiva à Agência Brasil Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Filha de Che Guevara vê risco de invasão dos EUA contra Cuba
Solar panels are installed on the roof of a building housing the Board of Trustees of the House of the Hebrew Community of Cuba, as Cubans grapple with an ongoing energy crisis exacerbated by fuel shortages, Havana, Cuba February 19, 2026. REUTERS/Norlys Perez
Cuba responde a ameaça de Trump declarando que não se intimidará
Cuba ajuda Estados Unidos EUA mensagem Marco Rubio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 02/05/2026 - Chuvas no Rio Grande do Sul Foto: Defesa Civil-RS
Geral Inmet prevê chuva em boa parte do país e possibilidade de geada no Sul
qua, 20/05/2026 - 13:31
Brasília (DF), 15/05/2026 - Detalhe do detergente Ypê do lote com final 01 contaminado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu por unanimidade, manter a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de linhas de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da Ypê com lotes de fabricação final 1. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Ypê orienta consumidores a não usar nem descartar produtos de lote 1
qua, 20/05/2026 - 13:19
São Paulo (SP), 28/04/2023 - O motorista de aplicativo Jonas Ferreira fala sobre os prós e contras do trabalho autônomo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Entenda como funciona o Move Aplicativos para motoristas e taxistas
qua, 20/05/2026 - 13:08
Brasília (DF), 24/02/2026 – Ministro Alexandre de Moraes durante inicio do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Moraes cobra ação do governo brasileiro para extradição de Zambelli
qua, 20/05/2026 - 12:52
Fermín López em aquecimento para jogo do Barcelona 2 de maio de 2026 REUTERS/Vincent West
Esportes Meio-campista Fermín López desfalcará Espanha na Copa do Mundo
qua, 20/05/2026 - 12:33
Pessoas se reúnem para pegar água em caminhão-pipa em Havana 19/03/2026 REUTERS/Norlys Perez
Internacional EUA oferecem US$ 100 mi a Cuba; Havana acusa Washington de crueldade
qua, 20/05/2026 - 12:05
Ver mais seta para baixo