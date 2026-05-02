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Internacional

Estados Unidos vão retirar 5 mil soldados da Alemanha

Repórteres da Reuters - Phil Stewart e Idrees Ali
Publicado em 02/05/2026 - 09:41
Washington
Veículos militares dirigem durante o exercício Combined Resolve do Exército dos EUA nas instalações de treinamento do Exército dos EUA no sul da Alemanha em Hohenfels, Alemanha
© REUTERS/Angelika Warmuth
Reuters

Os Estados Unidos estão retirando 5.000 soldados da Alemanha, aliada da Otan, anunciou o Pentágono na sexta-feira, à medida que se amplia o distanciamento entre o presidente Donald Trump e a Europa sobre a guerra do Irã.

Trump havia ameaçado uma redução das forças no início desta semana depois de discutir com o chanceler alemão Friedrich Merz, que disse na segunda-feira que os iranianos estavam humilhando os EUA nas negociações para acabar com a guerra de dois meses.

Uma autoridade de alto escalão do Pentágono, falando sob condição de anonimato, disse que a recente retórica alemã foi "inapropriada e inútil."

"O presidente está reagindo com razão a esses comentários contraproducentes", disse o funcionário.

O Pentágono disse que a retirada deverá ser concluída nos próximos seis a doze meses.

O funcionário disse que a retirada traria os níveis de tropas dos EUA na Europa de volta aos patamares anteriores a 2022, antes que a invasão da Ucrânia pela Rússia desencadeasse um aumento pelo então presidente norte-americano, Joe Biden.

A Alemanha é o maior local de base das forças armadas dos EUA na Europa, com cerca de 35.000 militares na ativa, e serve como um importante centro de treinamento.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Otan Estados Unidos Alemanha União Europeia Donald Trump
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