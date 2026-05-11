Hantavírus: capitão diz que passageiros e tripulantes foram pacientes

O capitão do navio de cruzeiro MV Hondius, atingido por um surto de hantavírus, elogiou os passageiros e a tripulação nesta segunda-feira (11) pela paciência, disciplina e gentileza demonstradas enquanto os 28 passageiros restantes aguardavam para desembarcar do navio ancorado em Tenerife, na Espanha.

O capitão Jan Dobrogowski, da Holanda, disse em um vídeo publicado no site da Oceanwide Expeditions que as últimas semanas foram "extremamente desafiadoras", acrescentando:

"Não consigo imaginar navegar por essas circunstâncias com um grupo de pessoas melhor, tanto passageiros quanto tripulantes."

Os últimos passageiros aguardavam para serem retirados do MV Hondius, um navio de expedição polar, em pequenas embarcações para serem transferidos para a ilha espanhola de Tenerife. Eles deveriam voar ainda nesta segunda-feira para a Holanda para cumprir a quarentena.

O MV Hondius também seguiria mais tarde, com 26 tripulantes, para a Holanda – seu país de bandeira – onde seria desinfetado, segundo as autoridades de saúde.

Até o momento, a operação complexa resultou na retirada e repatriação de 94 pessoas para seus países de residência, 41 dias após a partida do navio MV Hondius do sul da Argentina e nove dias após o primeiro resultado positivo para a infecção viral respiratória.

Três pessoas morreram desde o início do surto: um casal holandês e um cidadão alemão.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou hoje que agora há nove casos relatados, dos quais sete foram confirmados como vírus dos Andes, um tipo de hantavírus.

Falso positivo?

Mais duas pessoas testaram positivo para hantavírus desde que o navio atracou nas Ilhas Canárias no domingo.

Uma passageira francesa testou positivo e seu estado de saúde estava piorando, afirmou a ministra da Saúde francesa, Stéphanie Rist.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA informou que um dos 17 estadunidenses repatriados apresentou resultado levemente positivo para o vírus dos Andes, enquanto um segundo apresentou sintomas leves.

Quando o navio MV Hondius se aproximava das Ilhas Canárias no final da semana passada — em meio a protestos do governo regional sobre o risco de propagação do vírus — a ministra da Saúde da Espanha e a OMS afirmaram que todos os passageiros estavam "assintomáticos".

Na segunda-feira, as autoridades enfrentaram questionamentos sobre os recentes casos positivos e a sugestão de que passageiros norte-americanos teriam adoecido a bordo.

Em um comunicado, o Ministério da Saúde espanhol questionou a determinação de resultado positivo do teste dos EUA, afirmando que um epidemiologista do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças havia testado o passageiro norte-americano a bordo do navio, uma vez que ele havia estado em contato próximo com um caso confirmado.

"Um teste diagnóstico foi realizado e enviado a dois laboratórios; em um deles, o resultado foi considerado pelas autoridades norte-americanas como um positivo fraco, embora para nós tenha sido inconclusivo", disse o ministério.

O segundo passageiro estadunidense apresentou uma "tosse leve" que os médicos a bordo consideraram improvável ser hantavírus, acrescentou o comunicado, enquanto a passageira francesa apresentou apenas febre após embarcar no avião.