logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Hantavírus: capitão diz que passageiros e tripulantes foram pacientes

Jan Dobrogowkski disse que últimos dias foram muito "desafiadores"
Corina Pons e Leonardo Benassatto – repórteres da Reuters
Publicado em 11/05/2026 - 15:49
Santa Cruz
The captain of the hantavirus-affected cruise ship MV Hondius, Jan Dobrogowski, speaks as he announces the death of the first passenger from natural causes and that the passenger was not infectious, at sea, April 12, 2026, in this screengrab taken from a social media video. Ruhi Cenet/@ruhicenet via Instagram/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. Verification: - Identity of vessel verified by lounge interiors, which matched onboard archive imagery - Date verified by metadata of original video file
© Ruhi Cenet/@ruhicenet via Instag
Reuters

O capitão do navio de cruzeiro MV Hondius, atingido por um surto de hantavírus, elogiou os passageiros e a tripulação nesta segunda-feira (11) pela paciência, disciplina e gentileza demonstradas enquanto os 28 passageiros restantes aguardavam para desembarcar do navio ancorado em Tenerife, na Espanha.

O capitão Jan Dobrogowski, da Holanda, disse em um vídeo publicado no site da Oceanwide Expeditions que as últimas semanas foram "extremamente desafiadoras", acrescentando:

"Não consigo imaginar navegar por essas circunstâncias com um grupo de pessoas melhor, tanto passageiros quanto tripulantes."

Os últimos passageiros aguardavam para serem retirados do MV Hondius, um navio de expedição polar, em pequenas embarcações para serem transferidos para a ilha espanhola de Tenerife. Eles deveriam voar ainda nesta segunda-feira para a Holanda para cumprir a quarentena.

O MV Hondius também seguiria mais tarde, com 26 tripulantes, para a Holanda – seu país de bandeira – onde seria desinfetado, segundo as autoridades de saúde.

Até o momento, a operação complexa resultou na retirada e repatriação de 94 pessoas para seus países de residência, 41 dias após a partida do navio MV Hondius do sul da Argentina e nove dias após o primeiro resultado positivo para a infecção viral respiratória.

Três pessoas morreram desde o início do surto: um casal holandês e um cidadão alemão.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou hoje que agora há nove casos relatados, dos quais sete foram confirmados como vírus dos Andes, um tipo de hantavírus.

Falso positivo?

Mais duas pessoas testaram positivo para hantavírus desde que o navio atracou nas Ilhas Canárias no domingo.

Uma passageira francesa testou positivo e seu estado de saúde estava piorando, afirmou a ministra da Saúde francesa, Stéphanie Rist.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA informou que um dos 17 estadunidenses repatriados apresentou resultado levemente positivo para o vírus dos Andes, enquanto um segundo apresentou sintomas leves.

Quando o navio MV Hondius se aproximava das Ilhas Canárias no final da semana passada — em meio a protestos do governo regional sobre o risco de propagação do vírus — a ministra da Saúde da Espanha e a OMS afirmaram que todos os passageiros estavam "assintomáticos".

Na segunda-feira, as autoridades enfrentaram questionamentos sobre os recentes casos positivos e a sugestão de que passageiros norte-americanos teriam adoecido a bordo.

Em um comunicado, o Ministério da Saúde espanhol questionou a determinação de resultado positivo do teste dos EUA, afirmando que um epidemiologista do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças havia testado o passageiro norte-americano a bordo do navio, uma vez que ele havia estado em contato próximo com um caso confirmado.

"Um teste diagnóstico foi realizado e enviado a dois laboratórios; em um deles, o resultado foi considerado pelas autoridades norte-americanas como um positivo fraco, embora para nós tenha sido inconclusivo", disse o ministério.

O segundo passageiro estadunidense apresentou uma "tosse leve" que os médicos a bordo consideraram improvável ser hantavírus, acrescentou o comunicado, enquanto a passageira francesa apresentou apenas febre após embarcar no avião.

 

Relacionadas
Brasília - DF - 09/05/2026. Tubo de ensaio rotulado como
Duas pessoas retiradas de navio testam positivo para o hantavírus
An archive image of the cruise ship Hondius, in Vlissingen, Netherlands May 17, 2025. The MV Hondius, a Netherlands-based cruise ship, was hit by a suspected outbreak of hantavirus, authorities and media reports said on May 3, 2026. IMAGE OBTAINED BY REUTERS/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY VERIFICATION: - Reuters confirmed the location from the shipyard, signage and fuel depot which matched file and satellite images. - Coordinates of the shipyard: 51.461283930722175, 3.6998162498897433. - The date when the pictures were taken was verified by original file metadata.
Saiba mais sobre o hantavírus, suspeito de causar surto em cruzeiro
hantavírus navio de cruzeiro MV Hondius
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Postos do DF começam a ajustar os preços do diesel com a redução de R$ 0,46.
Economia Óleo diesel cai pela 4ª vez em cinco semanas e acumula recuo de 4,5%
seg, 11/05/2026 - 17:00
Brasília (DF), 06/04/2026 - Imposto de Renda IRPF 2026. Como declarar ganhos como autônomos. Aplicativo Simples Nacional. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Economia É autônomo, MEI ou CNPJ? Veja como declarar o Imposto de Renda
seg, 11/05/2026 - 16:57
Artesão brasileiro faz réplicas do troféu da Copa do Mundo 9 de maio de 2026 REUTERS/Sergio Queiroz
Esportes Artesão do RJ faz troféus da Copa e espera que o Brasil fature o hexa
seg, 11/05/2026 - 16:53
Massa de ar frio e baixa umidade são desafios para saúde dos brasilienses.
Meio Ambiente Clima seco e frio predomina no centro do país; veja previsão do tempo
seg, 11/05/2026 - 16:47
Supermercado
Economia Cesta básica fica mais cara em todas as capitais no mês de abril
seg, 11/05/2026 - 16:38
28/02/2018. REUTERS/Roosevelt Cassio
Economia Embraer firma parceria com metalúrgica indiana 
seg, 11/05/2026 - 16:38
Ver mais seta para baixo