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Internacional

Incêndio em escola feminina no Quênia mata 16 estudantes

Mais 79 alunas ficaram feridas; 71 já tiveram alta
Thomas Mukoya - Repórter da Reuters
Publicado em 28/05/2026 - 09:53
GilGil (Quênia)
Parents and students gather at the Utumishi Girls' Academy Senior School following an overnight fire in a dormitory at the facility in Gilgil, Nakuru county, Kenya May 28, 2026. REUTERS/Monicah Mwangi
© REUTERS/Monicah Mwangi/ Proibido Reprodução
Reuters

Um incêndio destruiu o dormitório de uma escola feminina em uma cidade no Vale do Rift, no Quênia, durante a noite, matando 16 estudantes, informou o governo nesta quinta-feira (28).

O incêndio, cuja causa ainda não foi divulgada, começou logo após a meia-noite na Utumishi Girls' Academy Senior School em Gilgil, na região centro-oeste do país, e durou mais de duas horas, disse o ministro da Educação, Julius Migos.

Ele afirmou que mais 79 alunas ficaram feridas, embora 71 já tenham recebido alta do hospital.

Imagens transmitidas pela televisão queniana mostraram vidros de janelas quebrados e paredes manchadas de fumaça, enquanto familiares se reuniam nos portões da escola em busca de notícias dos estudantes.

Incêndios são comuns nas escolas quenianas, com mais de 100 registrados em 2024, de acordo com o governo. Muitos incêndios são provocados por alunos que protestam contra a disciplina severa e as condições precárias, segundo os pesquisadores.

Security officers stand guard outside the ruins of the dormitory at the Utumishi Girls' Academy Senior School following an overnight fire at the facility in Gilgil, Nakuru county, Kenya May 28, 2026. REUTERS/Monicah Mwangi
Agentes de segurança fazem a guarda em frente às ruínas do dormitório da Utumishi Girls' Academy Senior School, após um incêndio que atingiu a escola durante a madrugada em Gilgil, condado de Nakuru, Quênia, em 28 de maio de 2026. Foto: REUTERS/Monicah Mwangi/ Proibido Reprodução

 

*(Reportagem adicional de George Obulutsa e Vincent Mumo Nzilani)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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