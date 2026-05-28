Incêndio em escola feminina no Quênia mata 16 estudantes

Um incêndio destruiu o dormitório de uma escola feminina em uma cidade no Vale do Rift, no Quênia, durante a noite, matando 16 estudantes, informou o governo nesta quinta-feira (28).

O incêndio, cuja causa ainda não foi divulgada, começou logo após a meia-noite na Utumishi Girls' Academy Senior School em Gilgil, na região centro-oeste do país, e durou mais de duas horas, disse o ministro da Educação, Julius Migos.

Ele afirmou que mais 79 alunas ficaram feridas, embora 71 já tenham recebido alta do hospital.

Imagens transmitidas pela televisão queniana mostraram vidros de janelas quebrados e paredes manchadas de fumaça, enquanto familiares se reuniam nos portões da escola em busca de notícias dos estudantes.

Incêndios são comuns nas escolas quenianas, com mais de 100 registrados em 2024, de acordo com o governo. Muitos incêndios são provocados por alunos que protestam contra a disciplina severa e as condições precárias, segundo os pesquisadores.

*(Reportagem adicional de George Obulutsa e Vincent Mumo Nzilani)

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