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Internacional

Irã diz que sua proposta de paz é “legítima"

País exige fim da guerra e suspensão de bloqueio
Agência Brasil*
Publicado em 11/05/2026 - 09:26
São Paulo
01/04/2026 - O PORTA-VOZ DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO IRÃ, ESMAEIL BAGHAEI. Foto: Frame/Reuters
© Frame/Reuters/ Proibido reprodução

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou nesta segunda-feira (11) que a proposta de paz rejeitada pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, é “legítima e generosa”. Acrescentou que as exigências dos EUA são irracionais e unilaterais.

"A nossa exigência é legítima: exigir o fim da guerra, a suspensão do bloqueio (dos EUA) e da pirataria e a libertação dos bens iranianos que foram injustamente congelados nos bancos devido à pressão dos EUA", disse o ministro.

O Irã também pede o fim dos ataques de Israel ao Líbano.

A manifestação da autoridade do Irã vem após o presidente Trump considerar “totalmente inaceitáveis” as exigências de Teerã. O líder norte-americano mostrou descontentamento em sua rede social nesse domingo (10), quando os iranianos responderam à proposta de paz feita por Washington.

O governo de Trump quer o fim do programa de enriquecimento de urânio do Irã e a abertura total do Estreito de Ormuz.

A ausência de um acordo de paz mantém o estado de insegurança no Oriente Médio. Ontem, drones hostis foram detectados sobre vários países do Golfo Pérsico.

*Com informações da Agência Lusa.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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