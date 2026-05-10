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Internacional

Irã envia resposta à proposta de paz dos EUA

Em rede social, Trump diz que proposta é inaceitável
Da Agência Brasil*
Publicado em 10/05/2026 - 18:24
Rio de Janeiro
Embarcações no Estreito de Hormuz, Musandam, Omã 8 de maio de 2026 REUTERS/Stringer/ PROIBIDA REPRODUÇÃO.
© REUTERS/Stringer/ PROIBIDA REPRODUÇÃO.

O Irã afirmou, neste domingo (10), que enviou resposta a uma proposta dos Estados Unidos para iniciar negociações de paz para acabar com a guerra. As informações são da agência Reuters com base na mídia estatal iraniana.

A resposta se concentrou no fim da guerra em todas as frentes, especialmente no Líbano, e na segurança da navegação pelo Estreito de Ormuz, sem indicar como ou quando poderia ser reaberto.

A comunicação iraniana responde a uma proposta dos EUA para acabar com os combates antes de iniciar negociações sobre questões mais controversas, incluindo o programa nuclear do Irã. 

O Paquistão, que vem mediando as negociações sobre a guerra, encaminhou a resposta iraniana aos EUA. 

Pela rede Truth Social, o presidente dos EUA, Donald Trump publicou que a proposta é "totalmente inaceitável". 

"Acabei de ler a resposta dos chamados "Representantes" do Irã. Não gostei — TOTALMENTE INACEITÁVEL! Agradeço a sua atenção a este assunto", diz a publicação. 

Cessar-fogo e bloqueio

Apesar do cessar-fogo de um mês no conflito e após cerca de 48 horas de relativa calma depois de confrontos esporádicos na semana passada, drones hostis foram detectados sobre vários países do Golfo Pérsico neste domingo, destacando a ameaça que a região ainda enfrenta.

Apesar do bloqueio, duas embarcações foram autorizadas a passar pelo Estreito de Ormuz. Uma delas, um navio graneleiro com bandeira do Panamá com destino ao Brasil, que havia tentado passar pelo estreito em 4 de maio.

A embarcação passou usando uma rota designada pelas Forças Armadas do Irã, conforme informou a agência de notícias Tasnim neste domingo.

* Com informações da agência Reuters

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Edição:
Mariana Tokarnia
Conflito no Oriente Médio Irã EUA Estreito de Ormuz
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