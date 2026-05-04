logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Irã nega passagem de navios dos EUA por Ormuz e petróleo dispara

Guarda Revolucionária contradiz informação do Pentágono sobre Estreito
Lucas Pordeus León – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/05/2026 - 14:59
Brasília
FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer//File Photo
© Reuters/Stringer/Proibida reprodução

A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã negou, nesta segunda-feira (4), informação divulgada pelos Estados Unidos (EUA) de que navios comerciais, com bandeira estadunidense, tenham passado pelo Estreito de Ormuz com ajuda de navios de guerra dos EUA.

“Nenhum navio comercial ou petroleiro passou pelo Estreito de Ormuz nas últimas horas, e as alegações das autoridades americanas são infundadas e completamente falsas”, informou, em comunicado.

Duas horas antes, o Comando Central dos EUA, que atua na região do Oriente Médio, divulgou que navios de guerra teriam atravessado o estreito escoltando dois navios comerciais estadunidenses como parte do plano de Trump, anunciado nesse domingo (3), para restabelecer o comércio em Ormuz.

“Como primeiro passo, dois navios mercantes de bandeira americana atravessaram com sucesso o Estreito de Ormuz e estão a caminho de sua jornada em segurança”, diz comunicado dos militares estadunidenses.

Segundo os EUA, a missão inclui navios de guerra de mísseis guiados, mais de 100 aeronaves terrestres e marítimas e 15 mil militares.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em contrapartida, a Guarda Revolucionária do Irã divulgou mapa com nova área de controle marítimo sobre Ormuz com duas linhas de segurança que funcionariam como “novas fronteiras de controle” do Estreito.

O novo Estreito de Ormuz controlado pelas Forças Armadas da República Islâmica do Irã. Ao sul, uma linha entre o Monte Mubarak, no Irã, e o sul de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos. A oeste, uma linha entre a ponta da Ilha de Qeshm, no Irã, e Umm Al Quwain, nos Emirados Árabes Unidos. Foto: Tasnim News Agency/Divulgação
O novo Estreito de Ormuz controlado pelas Forças Armadas da República Islâmica do Irã. Ao sul, uma linha entre o Monte Mubarak, no Irã, e o sul de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos. A oeste, uma linha entre a ponta da Ilha de Qeshm, no Irã, e Umm Al Quwain, nos Emirados Árabes Unidos - Tasnim News Agency/Divulgação

Petróleo 

Em meio a essa guerra de narrativas sobre a navegação no Estreito de Ormuz, por onde transitavam até 20% do petróleo do planeta, o preço do barril do petróleo Brent, referência no mercado, subiu 5% nesta segunda-feira, ultrapassando os US$ 114 dólares.

Ao anunciar o plano para restabelecer o comércio na região, Donald Trump ameaçou o Irã caso o “processo” de navegação for impedido. “Essa interferência terá, infelizmente, de ser combatida com firmeza”, disse em uma rede social.

As autoridades iranianas têm insistido que não é possível reabrir o Estreito de Ormuz por meio das redes sociais, somente por meio de uma negociação que coloque um fim definitivo à guerra, incluindo a frente no Líbano.

Um dos mais importantes comandantes do Irã, o major-general Ali Abdollahi, aconselhou os navios comerciais e petroleiros “a se absterem de qualquer tentativa de passar pelo Estreito de Ormuz sem coordenação com as Forças Armadas [do Irã] estacionadas lá para não colocar em risco sua segurança”.

Há relatos de dois navios comerciais atacados no Estreito de Ormuz em 24 horas. A Marinha do Irã, por outro lado, diz que impediu a passagem de navios estadunidense-israelenses pelo Estreito, tendo atingido um navio de guerra dos EUA no Golfo do Omã. Os militares dos EUA negam terem sido afetados.

 

Relacionadas
Navios e embarcações no Estreito de Ormuz 22 de abril de 2026 REUTERS/Stringer
Mísseis atingem navio de guerra dos EUA que tentava entrar em Ormuz
Ilustração mostra o mapa do Estreito de Ormuz 15 de abril de 2026 REUTERS/Dado Ruvic/
Segundo navio é atacado no Estreito de Ormuz em menos de 24 horas
Imagem de satélite mostra movimento de navios no Estreito de Ormuz 2 de abril de 2026 UNIÃO EUROPEIA/COPERNICUS SENTINEL-2/Handout via REUTERS
Proposta rejeitada por EUA abriria Ormuz antes de negociação nuclear
Edição:
Denise Griesinger
Conflito no Oriente Médio Estreito de Ormuz Irã EUA Israel Petróleo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo(SP) 06/02/2026 .Vice-Presidente Geraldo Alckmin no “Palestrar no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil - Sintracon” . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Alckmin espera diálogo e “boa química” em encontro entre Lula e Trump
seg, 04/05/2026 - 16:25
plataforma_de_petroleo.jpg
Economia Em meio à guerra no Irã, Brasil bate recorde de produção de petróleo
seg, 04/05/2026 - 16:22
Manaus (AM), 04/05/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Roberto Cidade, novo governador do estado do Amazonas. Foto: Joel Arthus/Aleam
Justiça Roberto Cidade é eleito governador do Amazonas em eleição indireta
seg, 04/05/2026 - 15:54
Brasília (DF), 25/09/2025 - Ministro Gilmar Mendes durante sessão do STF. Foto: Antônio Augusto/STF
Justiça Gilmar Mendes diz que caso Master gera perplexidade na população
seg, 04/05/2026 - 15:24
Olho
Saúde Oftalmologistas lançam campanha 24 Horas pelo Glaucoma
seg, 04/05/2026 - 15:06
FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer//File Photo
Internacional Irã nega passagem de navios dos EUA por Ormuz e petróleo dispara
seg, 04/05/2026 - 14:59
Ver mais seta para baixo