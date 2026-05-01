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Internacional

Israel: Brasil e 11 países condenam ataque à flotilha humanitária

Quatro Integrantes da delegação brasileira estão entre os sequestrados
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/05/2026 - 12:00
Rio de Janeiro
Attention Editors: This image has been cropped by Reuters to enhance quality, and an uncropped version has been provided separately. CCTV footage shows crew members of the second flotilla that sailed from the Spanish port of Barcelona, carrying humanitarian aid to Palestinians in Gaza, raise their arms as the vessel is said to be intercepted by the Israeli Army, at a location given as at sea off the coast of Greece, April 30, 2026, in this screengrab taken from a handout video. Global Sumud Flotilla/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. TEXT AND OVERLAYS FROM SOURCE. VERIFICATION - Location not verified but Global Sumud Flotilla's vessel tracker website shows vessels were intercepted at sea offcoast Greece Date confirmed from the timestamp of the CCTV footage Israel has begun taking control of aid ships bound for Gaza far from Israeli shores, Israeli army radio cited an Israeli source as saying on Wednesday Global Sumud Flotilla confirmed in a statement that their vessels were intercepted by Israeli forces on Wednesday
© Reuters/Global Sumud Flotilla/Proibida reprodução

Brasil, Turquia, Bangladesh, Colômbia, Jordânia, Líbia, Malásia, Maldivas, Mauritânia, Paquistão, África do Sul e Espanha condenaram o ataque à flotilha Global Sumud feito por militares israelenses.

Quatro Integrantes da delegação brasileira, participantes da missão humanitária não violenta, estão entre os sequestrados em águas internacionais nas proximidades da Ilha de Creta, enquanto navegavam em direção à Faixa de Gaza. Brasileiros estavam em flotilha interceptada por militares israelenses.

Na declaração conjunta divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro, os países condenam, "nos termos mais enérgicos", o ataque israelense à iniciativa humanitária civil pacífica destinada a chamar a atenção da comunidade internacional para a catástrofe humanitária em Gaza.

"Os ataques israelenses contra as embarcações e a detenção ilegal de ativistas humanitários em águas internacionais constituem flagrantes violações do direito internacional e do direito internacional humanitário", afirmam os chanceleres. 

No comunicado, os ministros pedem a libertação imediata dos ativistas e também "conclamam a comunidade internacional a cumprir suas obrigações morais e jurídicas de respeitar o direito internacional, proteger civis e assegurar a responsabilização por essas violações".

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Edição:
Valéria Aguiar
Ataque Flotilha Global Sumud Ministério das Relações Exteriores Israel
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