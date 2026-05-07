Israel diz ter matado comandante do Hezbollah
Israel informou, nesta quinta-feira (7), que matou um comandante da força de elite Radwan, do Hezbollah, em um ataque aéreo em Beirute no dia anterior, o primeiro ataque israelense à capital libanesa desde o cessar-fogo acordado no mês passado.
Os militares israelenses disseram que o comandante foi morto quando Israel atacou os subúrbios ao sul de Beirute. Não houve confirmação imediata por parte do Hezbollah. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Israel Katz, anunciaram o ataque em declaração conjunta nessa quarta-feira (6).
O ataque aumentou a pressão sobre o cessar-fogo que havia interrompido os ataques israelenses a Beirute, mesmo com as forças israelenses permanecendo posicionadas em áreas ao sul do Rio Litani e continuando a realizar ataques no sul do Líbano.
O Hezbollah, aliado do Irã, respondeu a esses ataques disparando e lançando drones armados contra soldados israelenses.
O cessar-fogo no Líbano sustentou uma trégua mais ampla na guerra com o Irã, com a interrupção dos ataques israelenses, sendo uma demanda iraniana fundamental nas negociações de Teerã com Washington.
Mais cedo, na quarta-feira, Israel pediu que os moradores saíssem de várias vilas ao norte do Rio Litani, o que poderia representar uma expansão da zona de ação de Israel.
As conversações entre Israel e o Líbano continuam, mas em grande parte em nível diplomático.
O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, disse que é prematuro falar de qualquer reunião de alto nível entre o Líbano e Israel.
*(Reportagem de Laila Bassam, Yomna Ehab e Menna Alaa El Din)
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