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Internacional

Israel e Líbano concordam em estender cessar-fogo por 45 dias

Trégua teve início no dia 16 de abril
Bhargav Acharya e Katharine Jackson - repórteres da Reuters
Publicado em 15/05/2026 - 20:34
Washington
A UN vehicle drives near a concrete wall along Lebanon's southern border which, according to the Lebanese presidency, extends beyond the
© REUTERS/Shir Torem/Direitos Reservados
Reuters

Israel e Líbano concordaram em prorrogar por 45 dias o cessar-fogo declarado em abril pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o Departamento de Estado norte-americano nesta sexta-feira.

"O cessar-fogo de 16 de abril será prorrogado por 45 dias para permitir novos avanços", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Piggott.

O Departamento de Estado classificou as negociações entre Israel e Líbano -- realizadas em Washington na quinta e nesta sexta-feira -- como "altamente produtivas" e afirmou que os países retomarão as conversas em 2 e 3 de junho.

As discussões desta semana foram o terceiro encontro entre as partes desde que Israel intensificou os ataques aéreos contra o Líbano, após o Hezbollah disparar mísseis contra Israel em 2 de março, três dias após o início da guerra entre os norte-americanos e os israelenses contra o Irã.

Israel ampliou sua invasão terrestre no sul do Líbano no mês passado.

Travada em paralelo ao conflito entre os EUA e o Irã, a guerra de Israel no Líbano continua desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou um cessar-fogo em 16 de abril, embora as hostilidades tenham sido em grande parte confinadas ao sul do Líbano desde então.

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