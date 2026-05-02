logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Israel interroga ativista brasileiro capturado em flotilha

Ativista espanhol também foi levado para território israelense
Agência Lusa
Publicado em 02/05/2026 - 10:55
Portual
Integrantes da flotilha que foi interceptada por Israel enquanto ia em direção a Gaza
© GLOBAL SUMUD FLOTILLA/divulgação via Reuters
Lusa

Dois ativistas — um deles é o brasileiro Thiago Ávila — da Flotilha Global Sumud, detidos na costa da Grécia na quinta-feira (30), já chegaram a Israel, onde serão interrogados, anunciou neste sábado (2) o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

Segundo o ministério, o espanhol Saif Abu Keshek é "um dos líderes" da Conferência Palestina para Palestinos no Exterior (PCPA), uma organização sem fins lucrativos acusada pelos Estados Unidos e por Israel de ter ligações com o Hamas, o movimento islâmico palestino que governa Gaza.

O ministério afirmou que Thiago Ávila, um dos principais organizadores da flotilha, "trabalha com a PCPA e é suspeito de atividades ilegais", disse a autoridade, acrescentando que os dois homens serão "transferidos para interrogatório".

Cerca de 175 ativistas foram detidos em cerca de vinte barcos pertencentes a esta nova flotilha que, segundo os seus organizadores, tinha como objetivo quebrar o bloqueio de Israel à Faixa de Gaza, onde o acesso à ajuda humanitária permanece severamente restrito.

A detenção, que as forças israelenses descreveram como "pacífica", ocorreu a centenas de quilômetros de Gaza, em águas internacionais perto de Creta, muito mais distante da costa israelense do que durante as interceptações anteriores da flotilha.

Israel libertou todos os ativistas na Grécia após ter chegado a um acordo com as autoridades gregas, com exceção de Thiago Ávila e Saif Abu Keshek.

A Espanha exigiu inicialmente a "libertação imediata" de Abu Keshek e afirmou que o seu corpo diplomático estava "em contato constante com os seus homólogos israelenses e gregos", antes de prometer fornecer ao seu cidadão "total proteção assim que pudesse chegar ao território israelense".

Os dois ativistas "terão direito a uma visita de representantes consulares dos respectivos países", declarou hoje o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

Flotilha Faixa de Gaza Israel Palestina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
29.04.2026 - Oruam, mãe e irmão são alvo de operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Foto: Oruam/Instagram
Justiça Ministério Público denuncia Marcinho VP, a mulher e o filho Oruam
sab, 02/05/2026 - 10:58
Integrantes da flotilha que foi interceptada por Israel enquanto ia em direção a Gaza
Internacional Israel interroga ativista brasileiro capturado em flotilha
sab, 02/05/2026 - 10:55
Brasília (DF), 26/01/2026 - Cena do documentário Apocalipse nos Trópicos. Foto: Busca Vida Filmes/Divulgação
Cultura Documentários de Brasil e Paraguai pautam democracia no Prêmio Platino
sab, 02/05/2026 - 10:20
Brasília (DF), 02/05/2026 - O Governo do Estado segue atuando sem pausa nas regiões mais afetadas pelas fortes chuvas que atingem boa parte de Pernambuco. Foto: Defesa Civil-PE
Geral Tempestades em PE deixam quatro mortos e mais de mil desalojados
sab, 02/05/2026 - 09:59
Veículos militares dirigem durante o exercício Combined Resolve do Exército dos EUA nas instalações de treinamento do Exército dos EUA no sul da Alemanha em Hohenfels, Alemanha
Internacional Estados Unidos vão retirar 5 mil soldados da Alemanha
sab, 02/05/2026 - 09:41
Rio de Janeiro, 01/05/2026 – Palco do show Todo Mundo no Rio que terá apresentação da cantora colombiana Shakira, no sábado (02), na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Bombeiros fazem última vistoria em estruturas para show de Shakira
sab, 02/05/2026 - 09:13
Ver mais seta para baixo