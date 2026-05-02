Israel interroga ativista brasileiro capturado em flotilha

Dois ativistas — um deles é o brasileiro Thiago Ávila — da Flotilha Global Sumud, detidos na costa da Grécia na quinta-feira (30), já chegaram a Israel, onde serão interrogados, anunciou neste sábado (2) o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

Segundo o ministério, o espanhol Saif Abu Keshek é "um dos líderes" da Conferência Palestina para Palestinos no Exterior (PCPA), uma organização sem fins lucrativos acusada pelos Estados Unidos e por Israel de ter ligações com o Hamas, o movimento islâmico palestino que governa Gaza.

O ministério afirmou que Thiago Ávila, um dos principais organizadores da flotilha, "trabalha com a PCPA e é suspeito de atividades ilegais", disse a autoridade, acrescentando que os dois homens serão "transferidos para interrogatório".



Cerca de 175 ativistas foram detidos em cerca de vinte barcos pertencentes a esta nova flotilha que, segundo os seus organizadores, tinha como objetivo quebrar o bloqueio de Israel à Faixa de Gaza, onde o acesso à ajuda humanitária permanece severamente restrito.



A detenção, que as forças israelenses descreveram como "pacífica", ocorreu a centenas de quilômetros de Gaza, em águas internacionais perto de Creta, muito mais distante da costa israelense do que durante as interceptações anteriores da flotilha.



Israel libertou todos os ativistas na Grécia após ter chegado a um acordo com as autoridades gregas, com exceção de Thiago Ávila e Saif Abu Keshek.



A Espanha exigiu inicialmente a "libertação imediata" de Abu Keshek e afirmou que o seu corpo diplomático estava "em contato constante com os seus homólogos israelenses e gregos", antes de prometer fornecer ao seu cidadão "total proteção assim que pudesse chegar ao território israelense".



Os dois ativistas "terão direito a uma visita de representantes consulares dos respectivos países", declarou hoje o Ministério das Relações Exteriores de Israel.