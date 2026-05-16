Israel mata chefe militar do Hamas em ataque em Gaza

Izz al-Din al-Haddad morreu junto com a esposa e a filha de 19 anos

As forças armadas de Israel afirmaram neste sábado que mataram Izz al-Din al-Haddad, chefe da ala militar do Hamas em um ataque aéreo em Gaza na sexta-feira (15).

Ele é a autoridade de mais alto escalão do Hamas a ser morta por Israel desde o acordo de cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos em outubro, que tinha como objetivo interromper os combates.

Uma autoridade sênior do Hamas confirmou a morte do chefe militar durante o ataque. O porta-voz do Hamas em Gaza, Hazem Qassem, disse, posteriormente, em uma declaração em vídeo publicada no Facebook, que Haddad havia morrido, sem dar mais detalhes.

Na Mesquita dos Mártires de Al Aqsa, no centro de Gaza, foi realizado neste sábado um funeral conjunto de Haddad, da esposa e da filha de 19 anos.

Israel realizou pelo menos dois ataques em Gaza na sexta-feira, matando sete palestinos, incluindo três mulheres e uma criança, de acordo com médicos locais. Uma fonte palestina disse que Haddad foi morto em um ataque israelense a um prédio de apartamentos.

O exército israelense disse que Haddad foi morto durante um "ataque preciso" na Cidade de Gaza. Israel tem realizado repetidos ataques em Gaza desde o início do cessar-fogo.

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