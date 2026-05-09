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Internacional

Kremlin diz que paz na Ucrânia ainda está muito distante

Países acertaram trégua de três dias, até 11 de maio
Vladimir Soldatkin - repórter da Reuters
Publicado em 09/05/2026 - 16:04
Moscou
Uma vista da torre Spasskaya do Kremlin e da Catedral de São Basílio 14 de julho de 2025 REUTERS/Evgenia Novozhenina/ Proibida Reprodução
© Evgenia Novozhenina/ Proibida Reprodução
Reuters

O Kremlin disse neste sábado que os Estados Unidos estavam com pressa para fechar um acordo de paz para acabar com a guerra na Ucrânia, mas que chegar a qualquer tipo de acordo estava muito distante, porque as questões eram muito complicadas e as negociações estavam basicamente paralisadas.

Durante quatro anos do conflito europeu mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial, as forças russas até agora não conseguiram tomar toda a região de Donbas, no leste da Ucrânia, onde as forças de Kiev foram empurradas para uma linha de cidades-fortaleza.

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu acabar com a guerra na Ucrânia e classificou seu fracasso em fazer isso como uma de suas maiores decepções, embora na sexta-feira ele tenha anunciado um cessar-fogo de 9 a 11 de maio com o qual a Rússia e a Ucrânia concordaram.

"É compreensível que o lado norte-americano esteja com pressa", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao repórter da televisão estatal Pavel Zarubin.

"Mas a questão de um acordo ucraniano é complexa demais, e chegar a um acordo de paz é um caminho muito longo com detalhes complexos", disse Peskov.

As tropas russas estão lutando na Ucrânia há bem mais de quatro anos - mais tempo do que as forças soviéticas lutaram na Segunda Guerra Mundial, conhecida como a Grande Guerra Patriótica de 1941-45 na Rússia.

O cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia incluiria a suspensão de todas as "atividades cinéticas" e a troca de 1.000 prisioneiros de cada país, escreveu Trump em uma postagem no Truth Social.

"Eu gostaria de ver uma grande extensão", disse Trump a repórteres na sexta-feira. "Pode ser."

O Kremlin disse que o acordo era para três dias e que as negociações ainda estavam pausadas.

"As negociações provavelmente serão retomadas, mas ainda não está claro quando", disse o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov. "Houve um acordo para que o cessar-fogo do Dia da Vitória durasse três dias: 9, 10 e 11 de maio."

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