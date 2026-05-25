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Internacional

Lula conversa com presidente da Bolívia e determina envio de ajuda

País vizinho vive onda de protestos populares
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/05/2026 - 20:35
Brasília
People block one of the entrances to the city of La Paz while demanding the resignation of President Rodrigo Paz amid an ongoing economic and fuel crisis, in El Alto, Bolivia, May 11, 2026. REUTERS/Claudia Morales
© REUTERS/Claudia Morales/arquivo/Proibida reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou, nesta segunda-feira (25), o envio de ajuda humanitária à Bolívia, que vive uma onda de protestos. Ele atendeu a um pedido do presidente do país, Rodrigo Paz, após ligação telefônica entre os mandatários, segundo o Palácio do Planalto.

Ainda de acordo com a nota à imprensa, os dois presidentes conversaram sobre a situação humanitária em um cenário de protestos e bloqueios de estradas. Os atos causam o desabastecimento de algumas regiões do país.

"Respeito às instituições"

O presidente Lula ressaltou a importância do respeito às instituições democráticas e ao Estado de Direito.

“Nesse contexto, defendeu que governo e movimentos sociais evitem o recurso à violência e privilegiem o diálogo como caminho para a superação das divergências e para a preservação da paz social”, destacou o documento divulgado.

O que ocorre na Bolívia

O país andino vive uma onda de protestos e bloqueio de estradas que se transformou, ao longo das últimas semanas, em uma revolta popular com participação de camponeses, indígenas, mineiros, professores e outros setores sociais. 

Uma série de decisões do novo presidente boliviano, que assumiu o poder após quase 20 anos de hegemonia da esquerda, vinha provocando protestos no país desde o início do mandato, em dezembro de 2025, com um decreto que retirava o subsídio à gasolina. 

Os protestos escalaram depois que o governo promulgou uma lei sobre terras que camponeses e indígenas acusam de ter como objetivo prejudicar os pequenos agricultores em favor dos grandes empresários do agronegócio. Por sua vez, o governo alega que a lei buscava fortalecer a agricultura do país que vive grave crise econômica.

Devido à pressão popular, a lei foi revogada por Rodrigo Paz na semana passada. Mesmo assim, os protestos continuaram e ganharam novas adesões.

A maior parte dos bloqueios ocorre em torno da capital La Paz e têm causando escassez de alimentos, combustíveis e outros insumos nos mercados da capital.

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Bloqueios e pressão popular exigem renúncia do presidente da Bolívia
Edição:
Carolina Pimentel
Lula Rodrigo Paz Protestos Bolívia
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