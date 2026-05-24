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Internacional

Manifestantes condenam tratamento policial a ativistas da flotilha

Cerca de 2 mil pessoas saíram às ruas na Espanha
Graham Keeley, Victoria Waldersee, Nina Lopez - Agência Reuters*
Publicado em 24/05/2026 - 17:33
MADRID
Spanish activists from the Gaza-bound Global Sumud Flotilla, detained by Israeli forces after their vessels were intercepted in international waters in the Mediterranean, arrive at Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport, in Barcelona, Spain, May 23, 2026. REUTERS/Albert Gea TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/Albert Gea/ Proibido reprodução

Cerca de dois mil manifestantes saíram às ruas da cidade espanhola de Bilbao neste domingo para condenar o tratamento dado pela polícia basca aos ativistas de uma flotilha de ajuda a Gaza em seu retorno da detenção em Israel.

Quando um parente de um dos seis ativistas que retornavam tentou se aproximar deles no aeroporto de Bilbao no sábado, um policial o impediu com força, o que levou a brigas entre os dois lados, segundo imagens da emissora estatal TVE.

As imagens mostraram policiais batendo em pessoas com cassetetes e prendendo outras no chão, enquanto eram ridicularizados pelos espectadores. Antes disso, os ativistas pareciam ter bloqueado a saída de outros passageiros e a polícia tentou removê-los.

A força policial regional basca disse em um comunicado no domingo que iniciou uma investigação para determinar se os policiais cumpriram os procedimentos. A Reuters entrou em contato com o governo espanhol para comentar o assunto.

Na marcha de domingo, manifestantes pró-Palestina carregaram faixas criticando a força policial basca e acusando o governo local de ser cúmplice do sionismo.

Os ativistas foram libertados da custódia israelense depois de terem sido detidos em uma flotilha que tentava levar ajuda a Gaza. Os organizadores alegaram na sexta-feira que os ativistas foram submetidos a abusos durante a detenção israelense, sendo que vários foram hospitalizados com ferimentos e pelo menos 15 relataram agressões sexuais, inclusive estupro.

O serviço prisional de Israel negou as alegações, e a Reuters não conseguiu verificar as alegações dos ativistas de forma independente.

*É proibida a reprodução deste conteúdo e da foto.

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