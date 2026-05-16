Marchas em Londres protestam contra a imigração e pró-palestinos

Dezenas de milhares de pessoas marcharam pelo centro de Londres neste sábado (16) em dois protestos separados - um contra os altos níveis de imigração e outro em apoio aos palestinos.

A polícia enviou 4.000 policiais, incluindo reforços de fora da capital, e prometeu "o uso mais assertivo possível de nossos poderes" no que chamou de sua maior operação de ordem pública em anos.

Pouco depois do início das duas marchas, a polícia informou que havia efetuado 11 prisões por uma série de delitos. A previsão era de um comparecimento de pelo menos 80 mil pessoas.

O primeiro-ministro Keir Starmer acusou os organizadores da passeata Unite the Kingdom na sexta-feira (15) de "propagar o ódio e a divisão, pura e simplesmente".

A marcha foi organizada pelo ativista anti-islâmico Stephen Yaxley-Lennon, conhecido como Tommy Robinson. O governo proibiu a entrada no Reino Unido de 11 pessoas que descreveu como "agitadores estrangeiros de extrema direita" para participar do protesto.

Um protesto anterior liderado por Robinson em setembro atraiu cerca de 150 mil pessoas, segundo a polícia, e contou com um discurso em vídeo do bilionário da tecnologia dos Estados Unidos Elon Musk.

Mais de 20 pessoas foram presas, e a polícia ainda está procurando mais de 50 suspeitos.

A migração líquida anual se aproximou de 900 mil em 2022 e 2023, mas caiu para cerca de 200 mil no ano passado após regras mais rígidas de visto de trabalho.

Pró-palestinos

Perto dali, manifestantes pró-palestinos realizaram uma marcha para marcar o Dia da Nakba, sobre a perda de terras pelos palestinos na guerra de 1948 que se seguiu à criação de Israel. Nakba significa catástrofe em árabe.

A marcha também atraiu aqueles que se opunham à manifestação Unite the Kingdom, ao lado de bandeiras predominantemente palestinas.

Recentemente, Londres foi palco de uma série de ataques incendiários a locais judaicos, e dois homens judeus foram esfaqueados no mês passado em um incidente que está sendo tratado como terrorismo.

A polícia disse que as repetidas grandes marchas pró-palestinas - 33 desde o ataque liderado pelo Hamas a Israel em outubro de 2023 - deixaram muitos judeus se sentindo intimidados demais para entrar no centro de Londres.

Alguns manifestantes no sábado gritaram “Death to the IDF” (Morte à IDF), referindo-se ao exército israelense - linguagem que, segundo a polícia, já havia sido motivo de prisões quando dirigida a judeus.

Reportagem adicional de Chris Radcliffe

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