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Internacional

Marinhas brasileira e francesa fazem exercício na costa do Rio

Cerca de 1,7 mil militares participaram da Operação Jeanne d'Arc 2026
Tatiana Alves – Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 01/05/2026 - 12:08
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 30/04/2026 - Foto feita em 28/04/2026 – Marinheiros da Marinha do Brasil e da França fazem exercícios durante a missão Jeanne d'Arc 2026 na Restinga de Marambaia, em Mangaratiba (RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Cerca de 1,7 mil militares da Marinha do Brasil, da Marinha Nacional da França e da 9ª Brigada do Exército Francês participaram de um exercício na Ilha da Marambaia, na Costa Verde do Rio de Janeiro. 

A mobilização faz parte da Operação Jeanne d'Arc 2026. Equipes da Agência Brasil e da Rádio Nacional acompanharam os últimos dias da missão no Rio de Janeiro, na segunda (27) e na terça-feira (28).

A ação contou com o apoio de submarinos, veículos anfíbios, aéreos e terrestres, além do porta-helicópteros francês Dixmude, que trouxe os equipamentos e os militares envolvidos.

A presença da França reflete interesses diretos na região, especialmente a Guiana Francesa, além de reforçar a posição do Brasil como principal ator naval do Atlântico Sul.

Atividades

No primeiro dia, a bordo do navio Dixmude, os profissionais se deslocaram do cais do porto no Rio de Janeiro até Itacuruçá, distrito de Mangaratiba, também na Costa Verde fluminense, além dos preparativos para o adestramento anfíbio, ocorrido na terça, na Ilha de Marambaia, situada na região.

Na terça-feira, foram feitos exercícios anfíbios combinados. O ponto mais importante foi a transição do ambiente marítimo para o terrestre. As atividades contaram com exercícios de tiro prático, progressão em campo minado simulado e primeiros socorros.
 

Rio de Janeiro (RJ), 30/04/2026 - Foto feita em 28/04/2026 – Marinheiros da Marinha do Brasil e da França fazem exercícios durante a missão Jeanne d'Arc 2026 na Restinga de Marambaia, em Mangaratiba (RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Missão Jeanne d'Arc 2026 integra marinhas do Brasil e da França - Tomaz Silva/Agência Brasil

O comandante do 2º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais da Marinha Brasileira, Luiz Felipe de Almeida Rodrigues, explica que a missão é uma possibilidade de intercâmbio de boas práticas, técnicas, táticas e procedimentos.

"É um crescimento de todos nós, utilizando, por exemplo, o carro lagarta anfíbio, uma capacidade de um veículo blindado que sai do navio para a terra, que o francês não dispõe ainda hoje. Em contrapartida, utilizar os meios deles, com as embarcações desembarque e com seus carros blindados."

O comandante acrescenta que a missão conjunta com a França permite antecipar saberes estratégicos para as forças brasileiras.

"A oportunidade de operar, com o nosso navio, o porta-helicópteros Dixmude cresce de importância para que a gente já ganhe esse know-how para a utilização de navios anfíbios." 

Navio francês Dixmude

O navio francês Dixmude pode transportar até 650 soldados, 16 helicópteros, 110 veículos blindados e 13 tanques. com quase 200 metros de comprimento e mais de 9 mil metros quadrados, distribuídos em 12 andares, conta ainda com hospital, capela, restaurante, academia e estruturas hoteleiras.
 

Rio de Janeiro (RJ), 30/04/2026 - Foto feita em 28/04/2026 – Marinheiros da Marinha do Brasil e da França fazem exercícios durante a missão Jeanne d'Arc 2026 na Restinga de Marambaia, em Mangaratiba (RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cerca de 1,7 mil militares participaram do exercício de intercâmbio entre Brasil e França- Tomaz Silva/Agência Brasil

O comandante do grupo francês, Jocelyn Delrieu, destaca a versatilidade da embarcação.

"Por um lado, é um navio de assalto anfíbio capaz de projetar forças do mar para a terra usando seus veículos anfíbios, mas também de fazê-lo por helicóptero. É também um navio-hospital, com recursos que ficam à disposição das Forças Armadas."

O comandante Delrieu ressalta que a missão marca um legado de vários séculos da Marinha francesa. "Há 400 anos, a Marinha francesa está presente em todos os oceanos para proteger nossos interesses e trabalhar com nossos parceiros e aliados. Esta missão, que acontece aqui no Brasil e ao redor do mundo durante cinco meses, é um exemplo da longa história."

Ao todo, a missão marítima francesa durará cinco meses, passando por diversos países.

Veja aqui as principais imagens do exercício:
 

Galeria - Missão Jeanne D`Arc no Rio de Janeiro - Tomaz Silva/Agência Brasil

 

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Edição:
Talita Cavalcante
Marinha brasil França
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