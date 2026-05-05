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Internacional

Meta expandirá medidas de proteção a adolescentes em 27 países da UE

Empresa também detalhou uso de IA para detectar conta de menores
Foo Yun Chee – repórter da Reuters
Publicado em 05/05/2026 - 11:23
Bruxelas
FILE PHOTO: FILE PHOTO: EU flag and Meta logo are seen in this illustration taken, May 22, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
© REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Proibida reprodução
Reuters

A Meta Platforms anunciou nesta terça-feira (5) que expandirá as medidas de proteção tecnológica para contas de adolescentes em 27 países da União Europeia (UE) e para o Facebook nos Estados Unidos, em uma tentativa de se defender das críticas relativas aos seus esforços para proteger os jovens online.

Empresas de tecnologia estão sob crescente pressão, em todo o mundo, para desenvolver medidas de verificação de idade, devido às crescentes preocupações com abusos online, saúde mental de adolescentes e a disseminação de imagens sexuais infantis geradas por inteligência artificial.

No ano passado, a Meta lançou uma tecnologia para encontrar proativamente contas que suspeita serem de adolescentes, mesmo que indiquem uma data de nascimento de adulto, e colocá-las sob proteção de Contas para Adolescentes.

"Essa tecnologia será expandida para 27 países da União Europeia. A Meta também está expandindo essa tecnologia para o Facebook nos Estados Unidos pela primeira vez, e o Reino Unido e a UE seguirão em junho", disse a empresa em uma publicação em blog.

Também detalhou o uso de inteligência artificial avançada para detectar contas de menores de idade, além da simples admissão de idade.

Isso inclui o uso de tecnologia de IA para analisar perfis inteiros em busca de pistas contextuais para determinar se uma conta pertence a alguém menor de idade, além de fortalecer as medidas para evitar que se contorne as regras a fim de impedir a criação de novas contas de usuários que a Meta suspeita serem menores de idade.

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