Modi pede que Índia economize combustível com alta dos preços globais
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pediu neste domingo que os cidadãos e as empresas economizem combustível e retomem as práticas de trabalho em casa para reduzir o consumo de gasolina e diesel, já que um aumento nos preços globais da energia sobrecarrega as reservas de divisas do país.
As pessoas e as empresas devem priorizar o home office e as reuniões online, amplamente adotados durante o auge da pandemia da Covid-19, disse Modi, argumentando que isso beneficiaria o país.
Modi disse que os altos preços globais dos combustíveis significam que a Índia deve economizar divisas estrangeiras usando menos gasolina e diesel.
(Reportagem de Praveen Paramasivam, em Chennai, e Saurabh Sharma, em Nova Délhi)
*Proibida a reprodução deste conteúdo