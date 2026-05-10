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Internacional

Modi pede que Índia economize combustível com alta dos preços globais

Ele sugere que todos priorizem home office e reuniões online
Reuters
Publicado em 10/05/2026 - 17:59
Chennai e Nova Délhi (India)
ÍNDIA - 10/05/2026 - Primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi 9 de maio de 2026 REUTERS/Sahiba Chawdhary/ PROIBIDA REPRODUÇÃO
© Sahiba Chawdhary/ PROIBIDA REPRODUÇÃO
Reuters

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pediu neste domingo que os cidadãos e as empresas economizem combustível e retomem as práticas de trabalho em casa para reduzir o consumo de gasolina e diesel, já que um aumento nos preços globais da energia sobrecarrega as reservas de divisas do país.

As pessoas e as empresas devem priorizar o home office e as reuniões online, amplamente adotados durante o auge da pandemia da Covid-19, disse Modi, argumentando que isso beneficiaria o país.

Modi disse que os altos preços globais dos combustíveis significam que a Índia deve economizar divisas estrangeiras usando menos gasolina e diesel.

(Reportagem de Praveen Paramasivam, em Chennai, e Saurabh Sharma, em Nova Délhi)

*Proibida a reprodução deste conteúdo

India Narendra Modi economia de combustíveis
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