Mohammadi, ganhadora do Nobel da Paz, segue em estado crítico no Irã

Ativista foi transferida da prisão para hospital na cidade de Zanjan

Narges Mohammadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 2023, está em estado crítico em uma unidade de tratamento cardíaco no noroeste do Irã, dois dias depois de ter sido levada da prisão para o hospital, informou neste domingo uma fundação administrada por sua família.

A pressão sanguínea de Mohammadi continuou a flutuar perigosamente, e o tratamento foi limitado a esforços para estabilizar sua condição por meio de oxigenoterapia, disse a Fundação Narges Mohammadi em comunicado.

Ela foi transferida da prisão para o hospital na cidade de Zanjan, no noroeste do país, na sexta-feira, após uma "deterioração catastrófica" de sua saúde, que, segundo a fundação, incluiu dois episódios de perda total de consciência e uma grave crise cardíaca.

Mohammadi, que está na casa dos 50 anos, ganhou o Prêmio Nobel da Paz enquanto estava na prisão por uma campanha para promover os direitos das mulheres e abolir a pena de morte no Irã. Ela teve uma suspeita de ataque cardíaco no final de março, informou sua família.

"O tratamento eficaz para as condições de Narges Mohammadi só será possível se ela for transferida para sua equipe médica em Teerã", disse a fundação no comunicado deste domingo.

Mohammadi foi condenada a uma nova pena de prisão de sete anos e meio, informou a fundação em fevereiro, semanas antes de EUA e Israel iniciarem a guerra contra o Irã. Na época, o comitê do Nobel pediu a Teerã que a libertasse imediatamente.

Ela foi presa em dezembro após denunciar a morte de um advogado, Khosrow Alikordi. O promotor Hasan Hematifar disse aos repórteres que ela havia feito comentários provocativos na cerimônia em memória de Alikordi.