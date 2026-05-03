logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Mohammadi, ganhadora do Nobel da Paz, segue em estado crítico no Irã

Ativista foi transferida da prisão para hospital na cidade de Zanjan
Hatem Maher - Repórter da Reuters
Publicado em 03/05/2026 - 16:31
Teerã
FILE PHOTO: Iranian human rights activist and the vice president of the Defenders of Human Rights Center (DHRC) Narges Mohammadi poses in this undated handout picture. Mohammadi family/REUTERS/File Photo
© Mohammadi family/REUTERS/Proibida reprodução
Reuters

Narges Mohammadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 2023, está em estado crítico em uma unidade de tratamento cardíaco no noroeste do Irã, dois dias depois de ter sido levada da prisão para o hospital, informou neste domingo uma fundação administrada por sua família.

A pressão sanguínea de Mohammadi continuou a flutuar perigosamente, e o tratamento foi limitado a esforços para estabilizar sua condição por meio de oxigenoterapia, disse a Fundação Narges Mohammadi em comunicado.

Ela foi transferida da prisão para o hospital na cidade de Zanjan, no noroeste do país, na sexta-feira, após uma "deterioração catastrófica" de sua saúde, que, segundo a fundação, incluiu dois episódios de perda total de consciência e uma grave crise cardíaca.

Mohammadi, que está na casa dos 50 anos, ganhou o Prêmio Nobel da Paz enquanto estava na prisão por uma campanha para promover os direitos das mulheres e abolir a pena de morte no Irã. Ela teve uma suspeita de ataque cardíaco no final de março, informou sua família.

"O tratamento eficaz para as condições de Narges Mohammadi só será possível se ela for transferida para sua equipe médica em Teerã", disse a fundação no comunicado deste domingo.

Mohammadi foi condenada a uma nova pena de prisão de sete anos e meio, informou a fundação em fevereiro, semanas antes de EUA e Israel iniciarem a guerra contra o Irã. Na época, o comitê do Nobel pediu a Teerã que a libertasse imediatamente.

Ela foi presa em dezembro após denunciar a morte de um advogado, Khosrow Alikordi. O promotor Hasan Hematifar disse aos repórteres que ela havia feito comentários provocativos na cerimônia em memória de Alikordi.

Relacionadas
Um espaço vazio para indicar ausêncua da vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Narges Mohammadi, na cerimônia de premiação 10 de dezembro de 2023. Foto: NTB/Javad Parsa/REUTERS - Proibido reproduzir
Ativista iraniana ganhadora do Nobel da Paz é presa em Teerã
Um espaço vazio para indicar ausêncua da vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Narges Mohammadi, na cerimônia de premiação 10 de dezembro de 2023. Foto: NTB/Javad Parsa/REUTERS - Proibido reproduzir
Ativista iraniana ganhadora do Nobel da Paz é presa em Teerã
Narges Mohammadi prêmio Nobel da paz estado crítico Irã
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro, 01/05/2026 – Ato do 1º de maio no Rio de Janeiro na praia de Copacabana pede fim da escala 6x1, regulamentação dos trabalhadores de aplicativo, combate ao feminicídio e defesa da soberania. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Política Governo lança campanha nacional pelo fim da escala de trabalho 6x1
dom, 03/05/2026 - 18:16
Praia Clube derrota Minas por 3 sets a 0 e conquista Superliga Feminina de vôlei, em 03/05/2026
Esportes Praia Clube bate Minas e fatura título da Superliga Feminina de vôlei
dom, 03/05/2026 - 17:39
Activist Thiago Avila, a member of the Global Sumud Flotilla detained by Israel, sits at a magistrate's court to attend a detention extension hearing in Ashkelon, southern Israel, May 3, 2026. REUTERS/Amir Cohen
Internacional Israel prorroga detenção de ativista brasileiro preso em flotilha
dom, 03/05/2026 - 17:38
01/04/2026 - O PORTA-VOZ DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO IRÃ, ESMAEIL BAGHAEI. Foto: Frame/Reuters
Internacional Irã diz que recebeu a resposta dos EUA à sua oferta de negociação
dom, 03/05/2026 - 17:31
Fans gather outside the hotel where Colombian singer Shakira is accommodated, ahead of her open concert on Copacabana Beach in Rio de Janeiro, Brazil, May 1, 2026. REUTERS/Ricardo Moraes
Geral Mesmo com multidão, show de Shakira não registra ocorrência graves
dom, 03/05/2026 - 16:52
FILE PHOTO: Iranian human rights activist and the vice president of the Defenders of Human Rights Center (DHRC) Narges Mohammadi poses in this undated handout picture. Mohammadi family/REUTERS/File Photo
Internacional Mohammadi, ganhadora do Nobel da Paz, segue em estado crítico no Irã
dom, 03/05/2026 - 16:31
Ver mais seta para baixo