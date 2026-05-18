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Internacional

Navio com hantavírus chega a Roterdã; tripulação fica em quarentena

Embarcação será desifectada no porto holandês
Charlotte Van Campenhout* – repórter da Reuters
Publicado em 18/05/2026 - 15:20
Roterdã
A drone view of the cruise ship MV Hondius, carrying passengers suspected of having cases of hantavirus on board, leaves Praia, Cape Verde, May 6, 2026. REUTERS/Stringer
© REUTERS/Stringer/ Proibido reprodução
Reuters

O navio de luxo MV Hondius, com surto de hantavírus, atracou nesta segunda-feira (18) no porto holandês de Roterdã, onde as autoridades desembarcaram os 25 membros restantes da tripulação e dois profissionais de saúde e planejavam cremar uma mulher alemã que morreu a bordo. A embarcação de bandeira holandesa passará por desinfecção.

O navio transportava cerca de 150 passageiros e tripulantes de 23 países quando um foco de doenças respiratórias graves foi relatado pela primeira vez à Organização Mundial da Saúde, em 2 de maio.

Três pessoas morreram. Os corpos de um casal holandês foram repatriados, enquanto uma vítima alemã seria cremada na Holanda e suas cinzas enviadas para casa.

Incluindo as três mortes, houve oito casos confirmados e dois prováveis a bordo, de acordo com a OMS.

O hantavírus é transmitido principalmente por roedores, mas pode ser transmitido entre pessoas em casos raros e após contato prolongado e próximo. A incubação pode durar cerca de seis semanas.

Não há tratamento específico para a infecção.

O Instituto Nacional Holandês de Saúde Pública e Meio Ambiente (RIVM) disse que nenhuma das pessoas que saíram do barco apresentava sintomas de infecção.

"Ao chegarem a Roterdã, essas pessoas desembarcam de forma gradual e controlada", afirmou.

O MV Hondius chegou a Landtong, uma península estreita com cerca de 10 quilômetros de comprimento que faz parte do Porto de Roterdã e fica longe de qualquer centro urbano.

Vários trailers brancos foram montados em uma área próxima ao local onde o desembarque estava ocorrendo. Ambas as áreas foram cercadas.

A OMS afirma que a ameaça mais ampla à saúde pública continua baixa e que não há comparação com a epidemia de Covid-19.

"Não há risco para Roterdã e nenhum risco nesse sentido", disse Tjalling Leenstra, chefe do centro de coordenação holandês para controle de doenças transmissíveis no RIVM.

Todas as pessoas expostas estão sendo monitoradas e colocadas em quarentena, acrescentou.

A embarcação, operada pela Oceanwide Expeditions, ficou atracada na costa de Cabo Verde, seu destino final previsto, no início deste mês, depois que as autoridades impediram os passageiros restantes de desembarcar.

A OMS e a UE pediram à Espanha que administrasse a retirada nas Ilhas Canárias, e, depois disso, o navio partiu para Roterdã com uma tripulação de 25 pessoas e mais dois membros da equipe médica.

*Reportagem adicional de Bart Meijer, em Amsterdã

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