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Internacional

OMS: hantavírus só é transmitido em contato muito próximo com doentes

Para a organização, é preciso estar praticamente cara a cara
Lusa*
Publicado em 08/05/2026 - 13:22
Genebra
Teste rápido para hantavirose: TR Hantavírus IgM Bio-Manguinhos, com destaque para suporte de teste, apresentando resultado negativo, e frasco com solução reagente. Foto: Rudson Amorim, IOC/Fiocruz
© Rudson Amorim
Lusa

O hantavírus, causador do surto no cruzeiro MV Hondius, só é transmitido por contato muito próximo, incluindo exposição a saliva ou secreções respiratórias quando a pessoa infectada espirra, tosse ou cospe muito perto de outra, esclareceu nesta sexta-feira (8) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Por contato próximo entende-se estar praticamente cara a cara, em proximidade direta, partilhando um espaço muito próximo com possível exposição a saliva ou a secreções ao tossir ou cuspir”, disse o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, em entrevista.

Ele informou que houve casos de pessoas que partilharam cabine no barco afetado e ficaram infectadas e outras não, o que demonstra que "o risco real continua a ser muito baixo”.

"Não é uma nova covid, o risco para a população é absolutamente baixo”, insistiu Lindmeier, indicando que a capacidade de transmissão do hantavírus é inferior à do sarampo, em que partilhar um recinto com um doente implica maior risco de contágio.

De acordo com o porta-voz da OMS, trata-se de “um vírus perigoso”, mas “unicamente para a pessoa realmente infectada”.

Depois de partir em 1º de abril de Ushuaia, na Argentina, o Hondius, que pertence à companhia holandesa de cruzeiros Oceanwide Expeditions, está atualmente a caminho de Tenerife, nas Canárias, onde deve chegar no domingo (10).

Três passageiros do navio morreram, enquanto o mais recente balanço da OMS confirmou hoje um total de cinco casos confirmados e três suspeitos.

Os investigadores querem determinar se o contágio ocorreu em terra (na Argentina, no Chile ou no Uruguai), por meio de roedores ou já a bordo do navio.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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