logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

OMS reporta seis casos confirmados de hantavírus ligados a cruzeiro

Quatro pacientes permanecem hospitalizados
Padmanabhan Ananthan - repórter da Reuters
Publicado em 09/05/2026 - 09:37
Bengaluru
Visão de drone do navio de cruzeiro MV Hondius 6 de maio de 2026 REUTERS/Stringer
© Reuters/Stringer/Proibida reprodução
Reuters

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta sexta-feira que oito pessoas foram contaminadas -- três delas faleceram -- em um surto de hantavírus ligado a um navio de cruzeiro, com seis casos confirmados e dois casos considerados como prováveis.

Segundo a OMS, seis dos casos foram confirmados como vírus Andes, um tipo de hantavírus, por meio de testes PCR.

O navio tinha 147 passageiros e tripulantes a bordo quando o surto foi relatado pela primeira vez, em 2 de maio, enquanto outros 34 já haviam deixado a embarcação.

Quatro pacientes permanecem hospitalizados na África do Sul, Holanda e Suíça, enquanto um caso suspeito enviado para a Alemanha testou negativo.

Em um comunicado separado, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDCs) reiteraram nesta sexta-feira que os EUA monitoram de perto a situação dos viajantes norte-americanos a bordo do navio de cruzeiro.

O CDC informou que planeja retirar os passageiros norte-americanos a bordo do navio em um voo de repatriação médica do governo dos EUA para Omaha, Nebraska.

Segundo a operadora de cruzeiros Oceanwide Expeditions, há 17 cidadãos dos EUA a bordo da embarcação.

O navio partiu de Cabo Verde no dia 6 de maio e segue para as Ilhas Canárias, na Espanha, onde os passageiros devem desembarcar.

A OMS afirmou que o risco para a população mundial em geral é baixo, mas o risco para os passageiros e tripulantes do navio é moderado.

A agência afirmou que o primeiro caso pode ter sido infectado antes do embarque, possivelmente durante uma viagem à Argentina e ao Chile, com posterior disseminação provavelmente ocorrendo a bordo do navio.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

 

Relacionadas
Teste rápido para hantavirose: TR Hantavírus IgM Bio-Manguinhos, com destaque para suporte de teste, apresentando resultado negativo, e frasco com solução reagente. Foto: Rudson Amorim, IOC/Fiocruz
OMS: hantavírus só é transmitido em contato muito próximo com doentes
Visão de drone do navio de cruzeiro MV Hondius 6 de maio de 2026 REUTERS/Stringer
Três canadenses são isolados após surto de hantavírus em navio
Visão de drone do navio de cruzeiro MV Hondius 6 de maio de 2026 REUTERS/Stringer
Países buscam rastrear passageiros de cruzeiro afetado por hantavírus
hantavírus Cruzeiro OMS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Visão de drone do navio de cruzeiro MV Hondius 6 de maio de 2026 REUTERS/Stringer
Internacional OMS reporta seis casos confirmados de hantavírus ligados a cruzeiro
sab, 09/05/2026 - 09:37
08/05/2026 - Visitação recorde em unidades de conservação injeta R$ 20 bilhões no PIB e gera mais de 332 mil empregos. Parque Nacional da Tijuca. Foto: Vitor Marigo/ ICMBio
Meio Ambiente Visitação recorde em parques nacionais injeta R$ 20 bilhões no PIB
sab, 09/05/2026 - 09:03
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 45 milhões neste sábado
sab, 09/05/2026 - 09:01
Rio de Janeiro (RJ), 23/12/2025 – Consumidores fazem compras na antevéspera de Natal no Saara, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Bras
Economia Novo Desenrola: juros altos pressionam endividamento das famílias
sab, 09/05/2026 - 08:32
Candiota (RS), 05/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Usina térmica a carvão Presidente Médici. Foto: Ibama/Divulgação
Meio Ambiente Justiça suspende licença de operação da usina de carvão Candiota III
sex, 08/05/2026 - 23:21
Brasília (DF), 24/02/2026 – Ministro Alexandre de Moraes durante inicio do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Moraes vai relatar ações que pedem suspensão da Lei da Dosimetria
sex, 08/05/2026 - 21:18
Ver mais seta para baixo