Peru: órgão eleitoral diz que vai corrigir falhas antes do 2º turno

Resultados do pleito atrasaram um mês; 2° turno será em 7 de junho

A principal autoridade eleitoral do Peru prometeu neste domingo (17) corrigir as "falhas" que atrasaram em um mês os resultados do primeiro turno das eleições de abril, antes do segundo turno presidencial marcado para 7 de junho.

A Junta Nacional de Eleições (JNE) proclamou oficialmente a candidata de direita Keiko Fujimori e o esquerdista Roberto Sánchez como os dois finalistas para a presidência. A junta também anunciou a formação de um comitê de especialistas nacionais e internacionais para ajudar na supervisão durante o segundo turno.

"Não podemos negar que houve muitas dificuldades e falhas na implantação logística pela entidade organizadora", disse o presidente da JNE, Roberto Burneo, em uma coletiva de imprensa.

As eleições de 12 de abril foram prejudicadas por atrasos na abertura das seções eleitorais, o que forçou a votação a se estender por mais um dia, principalmente na capital Lima. As complicações geraram alegações de fraude por parte do candidato ultraconservador Rafael Lopez Aliaga.

Burneo disse que a nova equipe de supervisão de cinco membros inclui acadêmicos do Peru, Chile, Uruguai e Porto Rico com experiência em segurança cibernética e materiais eleitorais.

"Incorporamos todas as lições aprendidas na primeira rodada e estamos fortalecendo a supervisão", disse Burneo.

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