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Internacional

Polícia se dirige a centro islâmico, após ataque a tiros em San Diego

Não há relatos oficiais sobre mortos ou feridos
Mike Blake – Repórter da Reuters
Publicado em 18/05/2026 - 17:58
SAN DIEGO
Equipes de emergência respondem a uma situação de atirador ativo no Centro Islâmico em San Diego 18 de maio de 2026 REUTERS/Mike Blake
© REUTERS/Mike Blake/Proibida reprodução
Reuters

Policiais se dirigiram nesta segunda-feira (18) ao Centro Islâmico de San Diego, a maior mesquita da região, para responder a relatos de um atirador ativo no complexo, e a polícia disse que a situação havia sido "contida".

Nenhum outro detalhe oficial sobre as circunstâncias do incidente ou das vítimas estava disponível no momento da publicação da notícia.

A afiliada local da rede de televisão NBC, citando fontes policiais, informou que "várias pessoas foram atingidas" dentro das instalações e, em seguida, atualizou sua reportagem dizendo que dois suspeitos foram mortos.

A afiliada local da ABC divulgou um relatório não confirmado de que pelo menos uma pessoa foi morta a tiros.

O prefeito de San Diego, Todd Gloria, informou pela primeira vez por volta do meio-dia (16h em Brasília) que havia sido informado de uma "situação de atirador ativo" no centro islâmico na comunidade de Clairemont, em San Diego, a segunda cidade mais populosa da Califórnia.

O Departamento de Polícia de San Diego publicou separadamente que seus policiais estavam no local "devido a uma denúncia de atirador ativo".

Imagens de estações de televisão locais mostraram dezenas de carros de patrulha em uma ponte próxima ao Centro Islâmico, com policiais e seus veículos cercando o local, apontando rifles para as instalações.

As imagens de TV do local também mostravam policiais armados entrando no complexo.

O Centro Islâmico em Clairemont é a maior mesquita do condado de San Diego e abriga a Bright Horizon Academy, uma escola que oferece educação islâmica, de acordo com seu site.

"O pessoal de emergência está no local e trabalhando ativamente para proteger a comunidade e proteger a área", publicou o prefeito Todd Gloria.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, foi informado sobre a "evolução da situação", de acordo com seu escritório de serviços de emergência.

 

Ataque a tiros mesquita San Diego EUA
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