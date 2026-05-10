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Internacional

Presidente da Venezuela chega à Holanda para audiência sobre Essequibo

Primeira viagem de Delcy Rodríguez à Europa, desde que assumiu o poder
Leila Miller - Reuters
Publicado em 10/05/2026 - 17:29
Buenos Aires
Delcy Rodríguez em Caracas 10/3/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
© Reuters/Leonardo Fernandez Viloria/Proibida reprodução
Reuters

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, chegou à Holanda para uma audiência na Corte Internacional de Justiça sobre a região de Essequibo, de acordo com um comunicado à imprensa do gabinete presidencial.

Rodríguez liderará uma equipe da Venezuela que participará de uma audiência nesta segunda-feira (11) no principal órgão judicial da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre uma disputa centenária entre a Venezuela e sua vizinha Guiana, centrada em torno de uma região rica em petróleo, disse o comunicado à imprensa.

A Guiana levou a disputa à corte em 2018.

>>Entenda disputa territorial entre Venezuela e Guiana

O julgamento final do caso está a meses de distância. As decisões são vinculativas e sem apelação, mas o tribunal não tem como aplicá-las por si só, em vez disso, depende do Conselho de Segurança da ONU.

Esta é a primeira viagem de Rodríguez à Europa desde que ela assumiu o poder depois que os Estados Unidos capturaram o presidente venezuelano Nicolás Maduro em uma operação militar em janeiro.

Anteriormente, Rodríguez enfrentou uma proibição de viagem da União Europeia, que a acusou e outras autoridades de minar a democracia na Venezuela.

(Reportagem de Leila Miller; reportagem adicional de Stephanie van den Berg)

*Proibida a reprodução deste conteúdo

 

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