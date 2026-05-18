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Procuradoria de Minnesota acusa agente do ICE de atirar em imigrante

Reuters
Publicado em 18/05/2026 - 18:54
Minneapolis
People march during a protest against increased immigration enforcement, after the fatal shooting of Renee Nicole Good by a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 10, 2026. REUTERS/Tyrone Siu
© Reuters/Tyrone Siu/Proibida reprodução
Reuters

Procuradores de Minnesota acusaram nesta segunda-feira (18) um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) de agressão no caso relacionado a um tiroteio contra um imigrante venezuelano em Minneapolis em janeiro, durante a repressão à imigração do presidente Donald Trump na cidade.

Christian Castro, de 53 anos, foi acusado de quatro crimes de agressão de segundo grau com uma arma perigosa e um delito de falsa comunicação de crime, disse a procuradora do condado de Hennepin, Mary Moriarty, em uma coletiva de imprensa.

Nem o ICE e nem o órgão a que pertence o Departamento de Segurança Interna responderam a um pedido de comentário da Reuters.

Castro foi o segundo agente federal a ser acusado pelas autoridades de Minneapolis em meio à onda de repressão à imigração de Trump, durante a qual o imigrante venezuelano Julio Cesar Sosa-Celis foi baleado na perna e dois cidadãos norte-americanos foram mortos a tiros por agentes federais.

Dois agentes federais envolvidos no tiroteio com Sosa-Celis pareciam ter mentido sobre os eventos que levaram ao incidente, disse uma autoridade do ICE em fevereiro.

O anúncio ocorreu um dia após os procuradores decidirem retirar as acusações contra dois acusados de agredir agentes do ICE envolvidos no tiroteio, sob o argumento de que as provas do caso eram "materialmente inconsistentes com as alegações".

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Venezuelano é baleado pelo ICE em Minneapolis
ICE Imigração Donald Trump EUA Minneapolis Minnesota
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