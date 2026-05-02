Proposta rejeitada por EUA abriria Ormuz antes de negociação nuclear

Uma proposta do Irã – até agora rejeitada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump – abriria a navegação no Estreito de Ormuz e acabaria com o bloqueio norte-americano ao país, deixando as negociações sobre o programa nuclear para mais tarde, disse neste sábado uma autoridade iraniana sênior.

Quatro semanas depois que os Estados Unidos e Israel suspenderam sua campanha de bombardeio contra o Irã, nenhum acordo foi fechado para pôr fim à guerra, que causou a maior interrupção de todos os tempos no fornecimento global de energia.

O Irã tem bloqueado quase todos os navios do Golfo Pérsico há mais de dois meses. No mês passado, os EUA impuseram seu próprio bloqueio aos navios dos portos iranianos.

Trump disse na sexta-feira (1°) que "não estava satisfeito" com a última proposta do Irã, sem detalhar quais elementos ele se opõe.

"Eles estão pedindo coisas com as quais não posso concordar", disse ele a repórteres na Casa Branca.

Washington tem dito, repetidamente, que não encerrará a guerra sem um acordo que impeça o Irã de obter arma nuclear – principal objetivo citado por Trump quando lançou os ataques, em fevereiro. O Irã afirma que seu programa nuclear é pacífico.

O que diz a proposta

Falando sob condição de anonimato, a autoridade sênior iraniana disse que Teerã acreditava que sua última proposta, de deixar as negociações nucleares para uma fase posterior, era uma mudança significativa para facilitar um acordo.

Segundo o plano, a guerra terminaria com uma garantia de que Israel e EUA não atacariam novamente. O Irã abriria o estreito e os EUA suspenderiam seu bloqueio.

Futuras negociações seriam então realizadas sobre as restrições ao programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções, com o Irã exigindo que Washington reconheça seu direito de enriquecer urânio para fins pacíficos, mesmo que concorde em suspendê-lo.

"Sob essa estrutura, as negociações sobre a questão nuclear mais complicada foram transferidas para o estágio final para criar uma atmosfera mais propícia", disse a autoridade.

A Reuters e outros veículos de notícias já haviam informado, na semana passada, que Teerã estava propondo a reabertura do estreito antes que as questões nucleares fossem resolvidas.

A autoridade confirmou que esse novo cronograma havia sido explicitado em uma proposta formal transmitida aos EUA por meio de mediadores.

*Texto de Peter Graff

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