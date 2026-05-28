Quênia aprova pedido de quarentena dos EUA para ebola

O Quênia aprovou um pedido dos Estados Unidos para abrir uma instalação de quarentena no país do leste africano para norte-americanos expostos ao ebola, disseram autoridades norte-americanas à Reuters nesta quinta-feira, enquanto o chefe da Organização Mundial da Saúde viajava para o epicentro do surto na República Democrática do Congo.

Autoridades dos ministérios das Relações Exteriores e da Saúde do Quênia não responderam imediatamente aos pedidos de comentários, mas uma autoridade norte-americana disse que a autorização concede aos EUA acesso ao terreno em uma base da Força Aérea em Laikipia, na região central do Quênia.

A instalação entrará em operação na sexta-feira com uma unidade de 50 leitos, disseram autoridades seniores dos EUA separadamente.

As autoridades de saúde do Congo e dos países vizinhos estão se esforçando para conter o surto da rara cepa Bundibugyo, para a qual não há vacina ou tratamento. No entanto, o surto, que é o terceiro maior já registrado, está avançando mais rapidamente do que a resposta global.

A abordagem, que depende da identificação e do isolamento de possíveis casos para controlar a disseminação da doença, está semanas, se não meses, atrasada, e a OMS declarou uma emergência de saúde pública de interesse internacional.

"Este país já derrotou o Ebola 16 vezes. A 17ª não será diferente. Mas precisamos agir agora, juntos", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no X, antes de viajar para o Congo.

Tedros deve chegar a Kinshasa nesta quinta-feira e, em seguida, viajar para a província de Ituri, no nordeste do Congo, onde os primeiros casos de Ebola foram registrados e o vírus está circulando há semanas.

Medidas de contenção

Em uma tentativa de conter a disseminação, países de todo o mundo implementaram medidas de contenção relacionadas a viagens.

Os Estados Unidos adotaram algumas das mais rigorosas, dizendo que "não podem e não permitirão" que nenhum caso de Ebola entre no país. O país proibiu temporariamente a entrada de portadores de green card que tenham estado no Congo, em Uganda ou no Sudão do Sul nos últimos 21 dias.

A instalação planejada no Quênia deverá contar com membros do Serviço de Saúde Pública dos EUA, um ramo do Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

O Quênia vinha pressionando para que a instalação fosse aberta a todas as nacionalidades, não apenas aos cidadãos norte-americanos. Não ficou imediatamente claro se esse seria o caso.

Alguns quenianos questionaram por que os EUA não repatriariam cidadãos expostos ao Ebola para seus países.

"O Quênia é uma república soberana, não uma ala de isolamento geopolítico", publicou no X o secretário-geral do Sindicato Médico do Quênia, Davji Bhimji Atellah.

O Katiba Institute, um grupo de defesa legal do Quênia, entrou com uma ação judicial contestando a solicitação dos EUA.

Enquanto isso, alguns especialistas disseram que a medida dos EUA poderia desencorajar os norte-americanos a participar da resposta ao Ebola.

"Precisamos de uma cavalaria para ajudar a apoiar a resposta em campo se tivermos alguma esperança de acabar com esse surto. Mas programas e políticas como essa são exatamente os motivos pelos quais as pessoas hesitarão em se inscrever", escreveu em um blog Craig Spencer, um médico norte-americano que foi infectado pelo Ebola durante o surto de 2014-2016 na África Ocidental e repatriado para os EUA para tratamento.

Aumento de testes

Desde que o surto de Ebola foi confirmado em meados de maio, houve 1.077 casos suspeitos, dos quais 121 foram confirmados, de acordo com os números mais recentes da OMS, que também mostraram 246 mortes suspeitas de Ebola e 17 mortes confirmadas.

Especialistas em saúde alertaram que o número real de casos e mortes provavelmente é muito maior.

A OMS disse nesta quinta-feira que estava ampliando os testes no Congo em parceria com a organização nacional de pesquisa médica do país.

Mas Jean Kaseya, chefe do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças (CDC África), disse a repórteres nesta quinta-feira que os US$500 milhões inicialmente prometidos globalmente para apoiar a resposta ao Ebola agora caíram para cerca de US$290 milhões.

"Como podemos chegar e dizer que nos comprometemos com x milhões de dólares e, no dia seguinte, eles me ligam para dizer que não, que foi um erro, que não queríamos realmente dizer isso", disse ele, criticando também as restrições de viagem impostas pelos países ocidentais aos viajantes da África.

Restrições de voo dificultam a resposta

A Monusco, a missão de manutenção da paz da ONU no Congo, disse que havia enviado pouco menos de cinco toneladas de suprimentos médicos para Ituri nesta quinta-feira, o último de uma série de voos para essas entregas.

No entanto, três autoridades humanitárias envolvidas na resposta ao Ebola no Congo disseram que as restrições contínuas aos voos que entram e saem de Bunia, a capital da província de Ituri, estavam prejudicando as operações.

Uma autoridade humanitária disse que, apesar de prometer conceder isenções ad hoc para os trabalhadores humanitários, o Ministério dos Transportes não as estava processando.

O governo congolês não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as restrições de voo.

Já enfrentando uma escassez de suprimentos, os médicos no Congo também estão enfrentando ataques às suas instalações causados pela negação da doença por parte de algumas pessoas.

Para complicar ainda mais a resposta, o leste do Congo está repleto de grupos armados, inclusive nas províncias de Kivu do Norte e do Sul, que são parcialmente controladas pelos rebeldes M23, apoiados por Ruanda.

* Reportagem de Emma Farge, em Genebra, e Aaron Ross, em Nairóbi; reportagem adicional de Giulia Paravicini, em Nairóbi

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