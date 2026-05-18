San Diego: ataque a mesquita deixa cinco mortos, incluindo 2 suspeitos

Dois adolescentes atiradores abriram fogo nesta segunda-feira (18) no Centro Islâmico de San Diego, na Califórnia, matando três homens do lado de fora da mesquita, um deles um guarda de segurança, antes que os dois suspeitos fossem encontrados mortos, aparentemente por ferimentos de bala autoinfligidos, disse a polícia.

Todas as crianças que estavam frequentando uma escola diurna no complexo da mesquita – a maior do condado de San Diego – estavam seguras após o ataque, que ocorreu pouco antes do meio-dia (16h, no horário de Brasília), de acordo com o chefe de polícia de San Diego, Scott Wahl.

Wahl disse que o FBI foi chamado para ajudar na investigação do incidente e que as autoridades estavam tratando o ataque como um crime de ódio.

Muitos policiais foram chamados ao Centro Islâmico e encontraram os corpos de três homens mortos a tiros do lado de fora do prédio, incluindo o segurança que, segundo o chefe de polícia, provavelmente ajudou a evitar mais derramamento de sangue.

Pouco tempo depois, a polícia encontrou os corpos dos dois adolescentes do sexo masculino, de 17 e 19 anos, em um veículo no meio de uma rua, mortos por ferimentos a bala aparentemente autoinfligidos, disse Wahl em uma coletiva de imprensa à tarde.

Segundo ele, os investigadores ainda estavam reunindo detalhes sobre o que precipitou e como aconteceu o ataque.

Tiros também foram disparados contra um paisagista a alguns quarteirões de distância, no que aparentemente foi um incidente separado, embora a polícia não tenha dito se uma conexão foi descartada. O paisagista não ficou ferido, disse Wahl.