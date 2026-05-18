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Internacional

San Diego: ataque a mesquita deixa cinco mortos, incluindo 2 suspeitos

Autoridades tratam o caso como um crime de ódio
Mike Blake e Steve Gorman – repórteres da Reuters
Publicado em 18/05/2026 - 20:41
SAN DIEGO
Members of the Muslim community use their phones at the scene of a reported active shooter situation at the Islamic Center, with yellow tape placed behind them to cordon the area, in San Diego, California, U.S., May 18, 2026. REUTERS/Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/Mike Blake/Proibida reprodução
Reuters

Dois adolescentes atiradores abriram fogo nesta segunda-feira (18) no Centro Islâmico de San Diego, na Califórnia, matando três homens do lado de fora da mesquita, um deles um guarda de segurança, antes que os dois suspeitos fossem encontrados mortos, aparentemente por ferimentos de bala autoinfligidos, disse a polícia.

Todas as crianças que estavam frequentando uma escola diurna no complexo da mesquita – a maior do condado de San Diego – estavam seguras após o ataque, que ocorreu pouco antes do meio-dia (16h, no horário de Brasília), de acordo com o chefe de polícia de San Diego, Scott Wahl.

Wahl disse que o FBI foi chamado para ajudar na investigação do incidente e que as autoridades estavam tratando o ataque como um crime de ódio.

Muitos policiais foram chamados ao Centro Islâmico e encontraram os corpos de três homens mortos a tiros do lado de fora do prédio, incluindo o segurança que, segundo o chefe de polícia, provavelmente ajudou a evitar mais derramamento de sangue.

Pouco tempo depois, a polícia encontrou os corpos dos dois adolescentes do sexo masculino, de 17 e 19 anos, em um veículo no meio de uma rua, mortos por ferimentos a bala aparentemente autoinfligidos, disse Wahl em uma coletiva de imprensa à tarde.

Segundo ele, os investigadores ainda estavam reunindo detalhes sobre o que precipitou e como aconteceu o ataque.

Tiros também foram disparados contra um paisagista a alguns quarteirões de distância, no que aparentemente foi um incidente separado, embora a polícia não tenha dito se uma conexão foi descartada. O paisagista não ficou ferido, disse Wahl.

 

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