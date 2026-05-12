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Internacional

Se for atacado, Irã ameaça enriquecer urânio a 90% para fins militares

Trump diz que cessar-fogo em vigor está em "estado crítico"
Joana Raposo Santos – repórter da RTP
Publicado em 12/05/2026 - 09:30
Teerã
FILE PHOTO: A block with the symbol, atomic number and mass number of Uranium (U) element, in this illustration taken January 21, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
© REUTERS/Dado Ruvic/Proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O porta-voz do Parlamento iraniano, Ebrahim Rezaei, alertou nesta terça-feira (12) que o país poderá enriquecer urânio até 90% de pureza, um nível considerado adequado para fins militares, caso o Irã seja novamente atacado.

"Uma das opções do Irã, em caso de um novo ataque, poderia ser o enriquecimento [de urânio] a 90%. Iremos analisá-la no Parlamento", escreveu Rezaei, porta-voz da Comissão Parlamentar de Segurança Nacional e Política Externa, na rede social X.

Em junho do ano passado, o presidente Donald Trump afirmou que as instalações nucleares do Irã foram "destruídas" por ataques dos EUA e de Israel durante uma guerra de 12 dias, limitando severamente a capacidade do país persa de enriquecer urânio.

Entretanto, o destino de cerca de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, a um pequeno passo técnico de ser enriquecido para o grau de armamento, permanece incerto.

As avaliações dos serviços secretos dos EUA sugerem que o programa nuclear de Teerã não será travado a menos que esse estoque de urânio altamente enriquecido seja removido ou destruído.

A questão nuclear tem sido um ponto-chave de discórdia nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã para pôr fim ao conflito, que teve início em fevereiro deste ano.

Teerã quer que os temas nucleares sejam discutidos em uma fase posterior, enquanto Washington insiste que o Irã deve transferir todo seu estoque de urânio altamente enriquecido para o estrangeiro e renunciar ao enriquecimento em território nacional.

*É proibida a reprodução deste conteúdo

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