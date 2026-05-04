Segundo navio é atacado no Estreito de Ormuz em menos de 24 horas

A agência britânica de Operações Marítimas Comerciais (UKMTO), que monitora a segurança de navios e marinheiros em todo o mundo, registrou na noite desse domingo (3) um ataque contra um petroleiro no Estreito de Ormuz, o segundo em menos de 24 horas.

O petroleiro, de bandeira não identificada, foi atingido "por um projétil desconhecido", sem causar feridos entre a tripulação nem impacto ambiental.

O incidente ocorreu a 78 milhas náuticas (cerca de 144 quilómetros) ao norte de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, segundo a agência britânica, que pediu aos navios que transitam pela área para redobrarem as precauções e informarem a agência sobre qualquer atividade suspeita.

Horas antes, a UKMTO informou que várias embarcações de pequeno porte atacaram um graneleiro que navegava ao largo da costa da cidade de Sirik, no sudoeste do Irã, com destino ao norte de Ormuz.

Três semanas após o início do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, as partes continuam a manter um bloqueio seletivo do Estreito de Ormuz, via estratégica para o comércio global de petróleo e gás, pela qual, em tempos de paz, circulam 20% das energias fósseis mundiais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo que as negociações com o Irã correm "muito bem", horas depois de garantir que irá analisar o plano de paz enviado por Teerã.

Paralelamente às negociações, Trump anunciou o "Projeto Liberdade", operação que envolverá mais de 100 aeronaves, navios e drones, da qual participarão 15 mil efetivos militares em operações de escolta de navios em trânsito pelo Estreito de Ormuz.

Desde 28 de fevereiro, quando teve início a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, a UKMTO recebeu 46 relatos de incidentes que afetam navios que operam no golfo Pérsico, no Estreito de Ormuz e no golfo de Omã, dos quais cerca de 20 foram associados a "atividades suspeitas" com envolvimento de projéteis.

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