Terremoto atinge Teerã, informa mídia estatal do Irã

Não há informações sobre feridos

Veículos da mídia estatal iraniana relataram um terremoto que atingiu o nordeste da capital iraniana, Teerã, na fronteira com a província de Mazandaran.

De acordo com agências internacionais, o tremor, que ocorreu às 11h47, teve duração de aproximadamente 10 segundos e profundidade de 10km da superfície.

Equipes de socorro foram acionadas. Não há informações sobre vítimas.

* Com informações da agência Merh News