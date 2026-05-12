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Internacional

Terremoto atinge Teerã, informa mídia estatal do Irã

Não há informações sobre feridos
Agência Brasil*
Publicado em 12/05/2026 - 19:07
Brasília
FILE PHOTO: An Iranian flag flutters in front of the International Atomic Energy Agency (IAEA) headquarters in Vienna, Austria September 9, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo
© Reuters/Leonhard Foeger/Proibida reprodução

Veículos da mídia estatal iraniana relataram um terremoto que atingiu o nordeste da capital iraniana, Teerã, na fronteira com a província de Mazandaran.

De acordo com agências internacionais, o tremor, que ocorreu às 11h47, teve duração de aproximadamente 10 segundos e profundidade de 10km da superfície. 

Equipes de socorro foram acionadas. Não há informações sobre vítimas. 

* Com informações da agência Merh News

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Edição:
Carolina Pimentel
Terremoto Irã
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