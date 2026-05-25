logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Terremoto de magnitude 6,9 atinge norte do Chile

Centro alemão havia classificado tremor com magnitude menor
Rishabh Jaiswal - repórter da Reuters
Publicado em 25/05/2026 - 20:18
Bengaluru
Reuters

O Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ) informou nesta segunda-feira que um terremoto de magnitude 6,9 atingiu o norte do Chile, a leste da cidade de Calama.

Anteriormente, o GFZ havia classificado o terremoto em uma magnitude de 6,5.

O terremoto atingiu uma profundidade de 89 km, acrescentou.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Brasília (DF), 18/05/2026 -Tremor de magnitude 5,2 na escala Richter atinge sul da China. Frame Reuters/CCTV/Proibida reprodução
Tremor de magnitude 5,2 na escala Richter atinge sul da China
Terremoto Chile
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 08/08/2024 – FGTS distribuirá R$ 15,2 bi a trabalhadores; veja como será o cálculo Valor foi aprovado nesta quinta (8) pelo Conselho Curador do fundo Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Desenrola 2.0 leva 1,4 milhão ao app do FGTS
seg, 25/05/2026 - 21:53
Brasília – DF- 25/05/2026 – Reunião da Comissão Especial da Câmara sobre o Fim da Escala 6x1 para discutir e votar o parecer do relator, deputado Leo Prates (REPUBLICANOS-BA). Foto: Lula Marques /Agência Brasil.
Política Fim da escala 6x1: relator propõe que um dia de folga seja no domingo
seg, 25/05/2026 - 21:13
São Paulo (SP), 24/09/2024 - Cerimônia de geração de mídia e preparação das urnas eletrônicas para as eleições municipais de 2024 na 1ª Zona Eleitoral, em Bela Vista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Presidente do TSE cria comissão para combater IA ilegal nas eleições
seg, 25/05/2026 - 20:57
Brasília - Alunos da Escola Classe 29 de Taguatinga participam de atividades do projeto Adasa na Escola, que ensina crianças a ajudar na preservação da água (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Direitos Humanos Adoção: novo aplicativo amplia busca ativa de crianças e adolescentes
seg, 25/05/2026 - 20:37
Brasília (DF), 25/05/2026 - Cerimônia de entrega do Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça. Criado em 2005, o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça chega à sua 7ª edição consolidado como uma ferramenta estratégica para a promoção da justiça social e da cidadania plena no mundo do trabalho. A iniciativa busca incentivar médias e grandes empresas a adotarem práticas de equidade em suas estruturas organizacionais, especialmente nas áreas de gestão de pessoas e recursos humanos, promovendo mudanças institucionais que contribuam para a redução das desigualdades e para o fortalecimento de ambientes corporativos mais inclusivos. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Selo reconhece iniciativas empresariais em favor da igualdade
seg, 25/05/2026 - 20:36
People block one of the entrances to the city of La Paz while demanding the resignation of President Rodrigo Paz amid an ongoing economic and fuel crisis, in El Alto, Bolivia, May 11, 2026. REUTERS/Claudia Morales
Internacional Lula conversa com presidente da Bolívia e determina envio de ajuda
seg, 25/05/2026 - 20:35
Ver mais seta para baixo