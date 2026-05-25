Terremoto de magnitude 6,9 atinge norte do Chile

Centro alemão havia classificado tremor com magnitude menor

O Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ) informou nesta segunda-feira que um terremoto de magnitude 6,9 atingiu o norte do Chile, a leste da cidade de Calama.

Anteriormente, o GFZ havia classificado o terremoto em uma magnitude de 6,5.

O terremoto atingiu uma profundidade de 89 km, acrescentou.

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