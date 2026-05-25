Internacional
Terremoto de magnitude 6,9 atinge norte do Chile
Centro alemão havia classificado tremor com magnitude menor
Rishabh Jaiswal - repórter da Reuters
Publicado em 25/05/2026 - 20:18
Bengaluru
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O Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ) informou nesta segunda-feira que um terremoto de magnitude 6,9 atingiu o norte do Chile, a leste da cidade de Calama.
Anteriormente, o GFZ havia classificado o terremoto em uma magnitude de 6,5.
O terremoto atingiu uma profundidade de 89 km, acrescentou.
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