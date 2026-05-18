Tremor de magnitude 5,2 na escala Richter atinge sul da China

Pelo menos duas pessoas morreram e uma ficou ferida

Um tremor de magnitude 5,2 na escala Richter atingiu hoje (18) o sul da China, deixando dois mortos e um ferido e obrigando a retirada de 7 mil pessoas, informou a imprensa estatal.

O epicentro do abalo ocorreu na província de Guangxi, às 0h21 local, a uma profundidade de oito quilômetros, segundo o Centro de Redes Sismológicas da China.

A agência de notícias oficial chinesa Xinhua informou inicialmente que há duas pessoas mortas e uma desaparecida no condado de Liunan, que faz parte da cidade de Liuzhou.

A emissora estatal CCTV informou posteriormente que as equipes de resgate localizaram a última pessoa presa nos escombros na área afetada da comunidade de Taiyangcun.

De acordo com a CCTV, o sobrevivente foi resgatado em condição estável e levado para um hospital.

O tremor foi sentido em várias cidades de Guangxi, incluindo Liuzhou, Guilin e a capital regional, Nanning, segundo os meios de comunicação estatais.

O abalo também foi sentido em Hong Kong, a 500 quilômetros de distância, disse a agência meteorológica do território semiautônomo.

O Centro de Resposta e Socorro ao Terremoto de Liuzhou ativou um protocolo de emergência após o sismo e coordenou os serviços de emergência, bombeiros e agentes de segurança pública para os esforços de busca, resgate e retirada da população afetada.

As autoridades começaram também a inspecionar casas, sistemas de abastecimento de água e eletricidade, estradas principais, pontes, minas e áreas com risco de desastres geológicos.

Em balanço anterior, o chefe da polícia local afirmou que, até as 4h (hora local), o sismo tinha provocado o desabamento de 13 casas. Quatro pessoas foram levadas para o hospital, todas fora de perigo.

As autoridades acrescentaram que mais de 7 mil moradores foram retirados da região e que as comunicações, a eletricidade, o abastecimento de água, gás e as estradas na área afetada funcionam normalmente.

Além do tremor principal, foram registrados vários secundários de menor intensidade.

As autoridades registraram cinco abalos de magnitudes entre 2,2 e 3,2 na escala Richter antes e depois do terremoto principal.

O Centro de Redes Sismológicas da China notificou um tremor secundário de magnitude 3,3 às 7h41 (hora local), em Liunan, a uma profundidade de 10 quilômetros.